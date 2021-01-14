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Пандемия коронавируса ,  
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В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса

Эксперты Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) выяснили, что в стране сейчас может распространяться 16 новых видов коронавируса, передает кенийское издание Daily Nation.

В ходе исследований команда ученых взяла назальные пробы у 205 человек из восьми округов в период с июня по октябрь. На основе этих образцов и были определены новые виды коронавируса. Наиболее распространенными ученые называют четыре из них. Опасение же экспертов вызывают мутации в одном из этих четырех.

Ученые отмечают, что эти варианты COVID-19 сильно отличаются от новых штаммов, обнаруженного в Великобритании и Южной Африке. Несмотря на то, что данные исследований пока предварительные, эксперты утверждают, что один из обнаруженных штаммов уникален для Кении и ранее его не находили нигде в мире.

В Финляндии на границе с Россией выявили новый штамм коронавируса
Общество
Фото:Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

В то же время, по словам главы группы ученых-исследователей Чарльза Аготи, мутации таких вирусов часто незначительны. Что же касается обнаруженных образцов, делать какие-либо выводы о них рано, поскольку необходимо провести больше испытаний.

Чтобы прояснить картину с новыми штаммами, исследователи в течение месяца намерены собрать 400 образцов генома в разных регионах страны.

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В декабре прошлого года стало известно еще о двух новых штаммах коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и ЮАР. По предварительным данным ученых, британский вариант вируса распространяется быстрее, чем его «классический» аналог. 6 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм обнаружили уже более чем в 40 странах мира.

Южноафриканский вид коронавируса ученые обнаружили еще в марте, но активно распространяться он начал в последние два месяца прошлого года. 31 декабря его образцы выявили во Франции.По предварительным данным, этот вариант вируса, как и британский, более заразный, а более уязвимы перед ним молодые люди и подростки.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

новый штамм коронавируса пандемия Африка Кения COVID-19
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