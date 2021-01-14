В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса

Эксперты Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) выяснили, что в стране сейчас может распространяться 16 новых видов коронавируса, передает кенийское издание Daily Nation.

В ходе исследований команда ученых взяла назальные пробы у 205 человек из восьми округов в период с июня по октябрь. На основе этих образцов и были определены новые виды коронавируса. Наиболее распространенными ученые называют четыре из них. Опасение же экспертов вызывают мутации в одном из этих четырех.

Ученые отмечают, что эти варианты COVID-19 сильно отличаются от новых штаммов, обнаруженного в Великобритании и Южной Африке. Несмотря на то, что данные исследований пока предварительные, эксперты утверждают, что один из обнаруженных штаммов уникален для Кении и ранее его не находили нигде в мире.

В то же время, по словам главы группы ученых-исследователей Чарльза Аготи, мутации таких вирусов часто незначительны. Что же касается обнаруженных образцов, делать какие-либо выводы о них рано, поскольку необходимо провести больше испытаний.