Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом 2021 года

Мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Трансляция брифинга велась в Twitter организации.

«В следующем году будут трудности и новые вызовы, например, новые варианты COVID-19», — сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус, а также то, каким образом эти мутации сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание.

Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за «тестирование и выявление новых разновидностей», а также призвал другие страны делиться информацией о новых штаммах коронавируса.