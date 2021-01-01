Во Франции обнаружили завезенный из ЮАР новый штамм коронавируса

Во Франции зафиксировали первый случай заражения новым более заразным штаммом коронавируса из ЮАР. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на Минздрав.

Вирус был завезен из Южной Африки вернувшимся во Францию мужчиной, который проживает в провинции Верхний Рейн, неподалеку от границы со Швейцарией. Когда мужчина вернулся из ЮАР, то у него появились симптомы COVID-19. Он сделал в Швейцарии ПЦР-тест, который дал положительный результат. Медики секвенировали вирус и обнаружили, что это новый штамм, выявленный в Южной Африке и являющийся причиной большинства заболеваний в стране сейчас.

В Минздраве отметили, что вернувшийся из Африки мужчина сразу же самоизолировался и ни с кем не контактировал. Сейчас он уже выздоровел. BFM напомнил, что вариант вируса из ЮАР выявили спустя несколько дней после обнаружения первого заразившегося британским штаммом во Франции.

О новом типе коронавируса SARS-CoV-2, который назвали 501.V2, власти ЮАР сообщили в декабре. Министр здравоохранения страны Звели Мхизе заявил, что медики изучают его еще с марта.