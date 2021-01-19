Биолог оценила шансы «британского» штамма COVID стать основным в России

«Британский» штамм коронавирусной инфекции имеет все шансы стать самым распространенным штаммом COVID-19 на территории России к марту 2021 года. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Свое предположение биолог основывает, приводя для примера темпы распространения штамма в США. По словам Барановой, в штатах «британский» штамм был выявлен уже у большого числа пациентов. «Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — сказала Баранова.

По мнению Барановой, новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. «А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — отметила Баранова. Она также заявила, что с недоверием относится к информации о том, что в России выявили только один факт заражения «британским» штаммом.

Ранее FT сообщал, что в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США говорилось о возможном лидерстве «британского» штамма коронавируса в США к марту 2021 года. Тогда ведомство сообщало, что по стране было зафиксировано 88 случаев заболевания новым штаммом вируса.