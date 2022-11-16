На севере Сирии полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле

На севере Сирии силы безопасности Турции задержали подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал A haber.

Член террористической организации под кодовым именем Хусам, по версии турецкой полиции, оказывал поддержку террористам, совершившим взрыв в Стамбуле.

Таким образом, отмечает телеканал, число задержанных в связи с терактом возросло до 51.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу на улице Истикляль, одном из самых популярных мест у туристов, произошел около 16:20 13 ноября. Шесть человек погибли, минимум 81 человек пострадал. По данным генконсульства России, во время взрыва пострадали трое россиян. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как теракт.

На следующий день после теракта власти Турции сообщили о задержании по подозрению в причастности к теракту 46 человек. Среди задержанных была 23-летняя гражданка Сирии которая обвиняется в подрыве бомбы. Как утверждает полиция, она связана с «Рабочей партией Курдистана». РПК отрицает свою причастность к теракту.

В июне Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на территории Сирии. В Минобороны Турции целью операции назвали уничтожение формирований «Рабочей партии Курдистана». Эта пятая операция турецкой армии в Сирии с 2016 года.