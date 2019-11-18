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Что случилось за день. Главные новости РБК
«Яндекс» изменит структуру компании, в Тбилиси спецназ силой разгоняет противников парламента, Украине вернули три задержанных корабля — эти и другие новости в обзоре РБК
Фото: Шах Айвазов / AP

«Яндекс» проведет реструктуризацию

На фоне законопроекта депутата-единороса Антона Горелкина, который требовал ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях, «Яндекс» пошел на изменение структуры корпорации. Источники утверждают, что эти изменения одобрил Кремль, в Кремле согласование реструктуризации отрицают, а Антон Горелкин отозвал свой законопроект.

  • В соответствии с планами «Яндекса», основатель компании Аркадий Волож отдаст свои акции в семейный траст. Параллельно при компании появится некоммерческий Фонд общественных интересов, куда свою «золотую акцию» передаст «Сбербанк». Также у фонда будет возможность выдвигать двух из 12 членов совета директоров «Яндекса», временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России, согласовывать действия компании. Кроме того, в совет директоров войдут представители вузов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО) и общественных организаций (РСПП, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы). В числе альтернативных вариантов, которые раскрыл «Яндекс», был уход с американской биржи NASDAQ, выпуск суперголосующих акций для граждан России и даже рассылка предложений российским инвесторам с предложениями выкупить акции у иностранных собственников.
  • В Кремле отрицают то, что реструктуризацию согласовывали на самом высоком уровне. Вместе с тем представитель президента Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль внимательно следит за происходящим.
  • Сразу после того, как «Яндекс» сообщил о реструктуризации, Горелкин сообщил, что отзывает свой законопроект об ограничении доли иностранцев в интернет-ресурсах до 20%. Он заявил, что намерен доработать документ. Как стало известно ранее, доработать законопроект предложило правительство. Оно предложило смягчить его и установить планку ограничений на уровне 50% минус одна акция.
  • Новости о том, что законопроект Горелкина больше не грозит кризисом «Яндекса», сразу отразились на цене компании: стоимость акций возросла на Мосбирже более чем на 9%.

В Тбилиси начались столкновения спецназа и противников власти

Спецназ начал силой отгонять протестующих от здания грузинского парламента. В ход пошли дубинки, водометы и газ. Противники действующей власти пытаются строить баррикады и ложатся под ноги силовиков.

  • Поводом для протеста стал провал законопроекта, который переводит выборы в стране на полностью пропорциональную систему. Этого оппозиция требовала еще на летних протестах, которые были спровоцированы появлением в парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
  • Зачинщики протестов — партии «Единое национальное движение» (экс-партия Михаила Саакашвили) и «Европейская Грузия». В руках протестующих флаги Евросоюза вместе с грузинскими флагами. Они требуют роспуска парламента.
  • У здания парламента на некоторое время появился палаточный городок, однако спецназ его снес. Сейчас зачистки продолжаются на проспекте Руставели.

«Газпром» предложил Киеву два выхода из тупика «газового спора»

«Газпром» направил в украинский «Нафтогаз» официальное письмо, в котором предложил два варианта разрешения нового спора по транзиту газа, — продление старого контракта или заключение временного на год. Российский газовый гигант предлагает решить спор на основе отказа от взаимных претензий, но в Киеве раньше уже говорили, что на это не пойдут.

  • 31 декабря кончается срок старого контракта. Новый контракт с «Газпромом» по требованиям европейского законодательства должен заключать уже независимый оператор газотранспортной системы. В Москве опасаются, что в Киеве не успеют уладить все юридические формальности, из-за чего с Нового года Европа останется без газа.
  • «Газпром» предлагает заранее позаботиться о транзите в 2020 году: продлить старый договор с «Нафтогазом» или заключить временный. Оба варианта в Киеве раньше отвергали: в «Нафтогазе» считают, что нет смысла продлевать старый, невыгодный, по их мнению, договор, если потом все равно придется перезаключать его с новым, независимым оператором.
  • В официальном предложении «Газпрома» также предлагается обнулить взаимные претензии, что предлагал раньше и Владимир Путин. Однако по решению Стокгольмского трибунала «Газпром» остается должен Киеву $2,6 млрд. В «Нафтогазе» уже заявляли, что от этих денег не откажутся.

Москва вернула Киеву корабли

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» с ноября 2018 года были «в плену» в России. Однако спустя год их вернули Украине, как ранее и их экипаж.

  • В МИДе объяснили: задержанные корабли больше не нужны российским следователям, которые ведут уголовное дело о Керченском инциденте. В ведомстве не упустили возможность еще раз подчеркнуть, что действия Киева, направившего корабли на прорыв российской границы, были «преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности».
  • Корабли отдали украинским морякам в нейтральных водах недалеко от мыса Тарханкут в Крыму. После этого их взяли на буксир и повели в Одессу.
  • Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита «нормандской четверки». В МИДе, впрочем, связь этих событий отрицают.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, «Яндекс», Тбилиси, Грузия, Украина, Керченский пролив ..., «Газпром»
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