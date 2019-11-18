Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

«Яндекс» изменит структуру компании, в Тбилиси спецназ силой разгоняет противников парламента, Украине вернули три задержанных корабля — эти и другие новости в обзоре РБК

Фото: Шах Айвазов / AP

«Яндекс» проведет реструктуризацию

На фоне законопроекта депутата-единороса Антона Горелкина, который требовал ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях, «Яндекс» пошел на изменение структуры корпорации. Источники утверждают, что эти изменения одобрил Кремль, в Кремле согласование реструктуризации отрицают, а Антон Горелкин отозвал свой законопроект.

В соответствии с планами «Яндекса», основатель компании Аркадий Волож отдаст свои акции в семейный траст. Параллельно при компании появится некоммерческий Фонд общественных интересов, куда свою «золотую акцию» передаст «Сбербанк». Также у фонда будет возможность выдвигать двух из 12 членов совета директоров «Яндекса», временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России, согласовывать действия компании. Кроме того, в совет директоров войдут представители вузов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО) и общественных организаций (РСПП, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы). В числе альтернативных вариантов, которые раскрыл «Яндекс», был уход с американской биржи NASDAQ, выпуск суперголосующих акций для граждан России и даже рассылка предложений российским инвесторам с предложениями выкупить акции у иностранных собственников.

В Кремле отрицают то, что реструктуризацию согласовывали на самом высоком уровне. Вместе с тем представитель президента Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль внимательно следит за происходящим.

Сразу после того, как «Яндекс» сообщил о реструктуризации, Горелкин сообщил, что отзывает свой законопроект об ограничении доли иностранцев в интернет-ресурсах до 20%. Он заявил, что намерен доработать документ. Как стало известно ранее, доработать законопроект предложило правительство. Оно предложило смягчить его и установить планку ограничений на уровне 50% минус одна акция.

Новости о том, что законопроект Горелкина больше не грозит кризисом «Яндекса», сразу отразились на цене компании: стоимость акций возросла на Мосбирже более чем на 9%.

В Тбилиси начались столкновения спецназа и противников власти

Спецназ начал силой отгонять протестующих от здания грузинского парламента. В ход пошли дубинки, водометы и газ. Противники действующей власти пытаются строить баррикады и ложатся под ноги силовиков.