Уменьшающий долю иностранцев в значимых сайтах проект отзовут из Думы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
Глава оператора мусорной реформы предложил скидки за сдачу батареек Общество, 16:08 Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России Общество, 16:06 Бутина поблагодарила Путина Общество, 16:06 Скандал в Челябинске, толкание автобуса и эфир в Корею. Итоги недели КХЛ Спорт, 16:02 Виктория Денисова — о клиентах сегмента Private Banking Партнерский материал, 15:57 Оштрафованный за стихи про «Спартак» фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ Спорт, 15:56 Как выглядит выставленный на продажу Остров с замком 18 века во Франции Недвижимость, 15:53  Смогут ли гиганты AliExpress и Сбербанк раскачать авторынок Pro, 15:51 «Яндекс» оценил планы отозвать из Госдумы законопроект о значимых сайтах Технологии и медиа, 15:41 Объемы не спасли: почему прибыль «Газпром нефти» упала Quote, 15:37 «Газпром» направил Киеву предложения по транзиту газа через Украину Экономика, 15:32 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 15:28 В кабмине ответили на предложение ОНФ сократить время продажи спиртного Общество, 15:25 На Урале умер писатель Игорь Сахновский Общество, 15:23
Политика ,  
0 
Уменьшающий долю иностранцев в значимых сайтах проект отзовут из Думы
Депутат Госдумы Антон Горелкин намерен отозвать свой законопроект о значимых интернет-ресурсах. По его словам, в документ будут внесены предложения экспертов и бизнеса
Антон Горелкин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать свой законопроект о запрете на иностранное владение значимыми интернет-ресурсами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствии с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время», — написал он.

По словам Горелкина, он ознакомился с отзывами экспертов и бизнес-сообщества на законопроект. Там есть «живые и проработанные идеи», которые могут быть внесены в итоговый вариант проекта.

Депутат заметил, что его законопроект был нацелен на защиту цифрового суверенитета России. «Но я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про «Яндекс». Не то пальто совершенно!» — сыронизировал парламентарий. Горелкин уточнил, что продолжит работать над поправками в «необходимый в современной динамике развития цифровой экономики» законопроект. «Думаю, что при скоро стартующем допиливании законопроекта сегодняшний опыт «Яндекс-edition» будет учтен», — выразил надежду Горелкин.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — заявил РБК представитель пресс-службы «Яндекса».

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце июля текущего года. Речь шла о поправках в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете». Законопроект предусматривал, что владельцем такого ресурса может быть только российское юридическое лицо или гражданин России, а доля иностранного участия в нем не должна превышать 20% голосующих акций. Сам автор законопроекта депутат Антон Горелкин пояснил, что речь идет о компаниях, существенно ориентированных на российский рынок, в частности о «Яндексе» и Mail.Ru Group. Согласно законопроекту, решение о признании сайта значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. На фоне обсуждения поправок акции «Яндекса» упали более чем на 15%. В октябре правительство поручило доработать законопроект, а именно ограничить уровень доли иностранного владения значимыми сайтами до 50% минус одна акция.

18 ноября совет директоров «Яндекса» предложил изменить структуру корпоративного управления компании и ввести в нее Фонд общественных интересов. Предполагается, что в этот фонд войдут преподаватели вузов и негосударственных организаций. Фонд сможет блокировать консолидацию 10% и более акций компании, принимать участие в решении важных вопросов, включая изменения в регламенте «Яндекса» относительно защиты необезличенных больших данных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил согласование этих изменений с Кремлем.

Авторы: Кристина Астафурова, Анна Балашова
Теги: Яндекс, Госдума
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
«Яндекс» нашел «баланс» между своими и госинтересами
Технологии и медиа
РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter