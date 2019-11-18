Уменьшающий долю иностранцев в значимых сайтах проект отзовут из Думы

Депутат Госдумы Антон Горелкин намерен отозвать свой законопроект о значимых интернет-ресурсах. По его словам, в документ будут внесены предложения экспертов и бизнеса

Антон Горелкин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать свой законопроект о запрете на иностранное владение значимыми интернет-ресурсами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствии с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время», — написал он.

По словам Горелкина, он ознакомился с отзывами экспертов и бизнес-сообщества на законопроект. Там есть «живые и проработанные идеи», которые могут быть внесены в итоговый вариант проекта.

Депутат заметил, что его законопроект был нацелен на защиту цифрового суверенитета России. «Но я также тысячу раз говорил, что мой законопроект не про «Яндекс». Не то пальто совершенно!» — сыронизировал парламентарий. Горелкин уточнил, что продолжит работать над поправками в «необходимый в современной динамике развития цифровой экономики» законопроект. «Думаю, что при скоро стартующем допиливании законопроекта сегодняшний опыт «Яндекс-edition» будет учтен», — выразил надежду Горелкин.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — заявил РБК представитель пресс-службы «Яндекса».