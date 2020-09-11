МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / AP)

МВД ведет поиск Марины Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Певчих, указали в полиции, постоянно проживает в Лондоне. После случившегося с Навальным 20 августа она «уклонилась от дачи объяснений». 22 августа она вылетела из России в Германию. Сейчас ее местонахождение неизвестно полиции.

Всего МВД называет шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них пятеро уже опрошены — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

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