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Соратники Навального назвали правильным решение вывезти бутылку в ФРГ

Гостиница &laquo;Xander Hotel&raquo; в Томске, где жил Алексей Навальный
Гостиница «Xander Hotel» в Томске, где жил Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Соратники Алексея Навального, которые забрали из томской гостиницы бутылку, из которой пил политик, и отправившие ее на экспертизу в Германию, действовали правильно. Об этом РБК заявил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

«Для нас очевидно, что Россия пыталась, пытается скрыть факт отравления Алексея Навального. Соответственно все в этой ситуации: и сотрудники ФБК, и все, действовали абсолютно правильно, и нас больше мало что интересует на самом деле», — сказал он.

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Алексей Навальный

Руководитель томского штаба Алексея Навального Ксения Фадеева отказалась прокомментировать возможные последствия для родственников и соратников Навального из-за отправленной в Германию бутылки, сославшись на необходимость обращения по данному вопросу к пресс-секретарю Навального.

«Я не юрист, не могу ничего оценивать. Меня там не было [в отеле], у нас в этот момент были еще досъемки фильма», — отметила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может объяснить появление бутылки со следами «Новичка», о которой заявляли соратники Навального. «Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос — почему?», — сказал он. При этом Песков добавил, что в ситуации с Алексеем Навальным «слишком много абсурда».

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В среду, 16 сентября, штаб-квартиру ФБК посетил следователь. По словам Ивана Жданова, в рамках предварительного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального следователь рассчитывает задать вопросы сотрудникам ФБК Илье Пахомову и Марии Певчих. Как сообщало издание «Проект», именно Певчих могла вывезти из России в Германию бутылку со следами яда.

Бутылка с водой из номера Алексея Навального была отправлена в Германию на самолете, перевозившем политика на лечение, об этом сообщал организовавший перевозку основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль. Он рассказал, что с просьбой отвезти бутылку в Берлин к нему обратился представитель штаба.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В начале сентября правительство Германии объявило, что в анализах Навального, проходящего лечение в берлинской клинике «Шарите», обнаружили следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Позднее издание Der Spiegel написало, что следы яда нашли и на бутылке, из которой пил политик. Россия категорически отрицает обвинения в отравлении политика, потребовав предоставить доказательства — результаты анализов и экспертиз.

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