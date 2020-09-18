Песков увидел вопросы в «бутылке с «Новичком» из дела Навального

Правительство Германии 2 сентября объявило, что в анализах Навального обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Через несколько дней издание Der Spiegel написало со ссылкой на источники, что следы яда нашли на бутылке, из которой пил политик. По данным Der Spiegel, эту бутылку сохранили родственники оппозиционера, после того как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине. Рассказывая о перевозке Навального в Германию и о том, что он делал перед отравлением, близкие Навального и его соратники ни о какой бутылке, переданной экспертам, не упоминали.
17 сентября в Instagram Навального появилась видеозапись, сделанная членами его команды вскоре после отравления. В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена ими в номере томской гостиницы, в котором останавливался политик.
Одновременно с этим издание «Проект» опубликовало статью об отравлении, в которой речь, в частности, шла и о бутылке. «Проект» подтвердил, что бутылкой, на которой, предположительно, нашли следы «Новичка», Навальный пользовался не в самолете, а в гостинице.
Основатель фонда Cinema for Peace, который организовал перевозку, Яка Бизиль рассказал, что бутылка с водой из номера Навального была отправлена в Германию на самолете, перевозившем политика на лечение. По его словам, передать бутылку в Берлин его попросил представитель штаба Навального. Бутылку решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще была жидкость. «Наша команда сделала это», — отметил Бизиль в интервью Bild.
Москва категорически отрицает обвинения в причастности к отравлению Навального, в России уголовное дело не заведено, поскольку Генпрокуратура не нашли оснований для этого. МИД России неоднократно требовал от властей Германии предоставить доказательства отравления «Новичком», в частности результаты анализов и экспертиз, сделанных в лаборатории бундесвера. В Берлине отвечали, что не могут этого сделать из соображений секретности.
Авторы
Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев