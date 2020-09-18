Песков увидел вопросы в «бутылке с «Новичком» из дела Навального

Вывезенная в Германию бутылка могла стать уликой, заявил Дмитрий Песков. В России уголовное дело по отравлению Навального до сих пор не возбуждено, поскольку прокуроры не находят для этого оснований

Алексей Навальный (Фото: Дмитрий Серебряков / AP)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может объяснить появление бутылки со следами «Новичка», о которой заявляли соратники Алексея Навального, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос — почему?» — сказал Песков.

Он отметил, что по мнению экспертов, если бы на бутылке из-под воды действительно были следы отравляющего вещества «Новичок», то «вряд ли ее кто-то мог бы куда-то увезти — не успел бы».

«Количество абсурда и вопросов растет с каждым днем», — заключил он.