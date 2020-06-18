В Москве умерли еще 49 заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии в Москве умерли 3483 человек с COVID-19. В городе выявлено 209,7 тыс. заразившихся. Из них более половины — 128,3 тыс. — уже вылечились

Фото: Александр Щербак / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве скончались 49 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в столице умерли 3483 заразившихся COVID-19.

Общее число заболевших в Москве составляет 209,7 тыс. человек. Более половины из них — 128,3 тыс. — уже выздоровели, почти 80 тыс. заразившихся еще продолжают лечиться.

В Москве идет поэтапное снятие ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением заболевания. С 9 июня в городе перестал действовать режим самоизоляции и пропусков, а с 16 июня заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. К плановому приему вернулись стоматологии, вновь открылись библиотеки.

В то же время в Москве продолжает действовать ряд ограничений. В частности, жители по-прежнему должны носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Также в столице все еще запрещены массовые мероприятия.