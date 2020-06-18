Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 17 июн, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 17 июн, 14:56
Трамп продлил санкции против КНДР Политика, 00:42 «Наполи» победил «Ювентус» и в шестой раз в истории завоевал Кубок Италии Спорт, 00:27 В Москве умерли еще 49 заразившихся коронавирусом Общество, 00:23 Попова назвала долю бессимптомных носителей COVID-19 в России Общество, 00:19 Суд объяснил разные сроки ареста для имитировавших секс в «Яме» в Москве Общество, 00:06 Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма Экономика, 00:00 США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы» Политика, 17 июн, 23:58 Что покупают зумеры без участия родителей Совместный проект, 17 июн, 23:55 Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы Общество, 17 июн, 23:52 В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля Общество, 17 июн, 23:50 QIWI продала карту рассрочки «Совесть» Совкомбанку Финансы, 17 июн, 23:34 Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября Общество, 17 июн, 23:06 Соперник Лукашенко сообщил о блокировке своего избирательного счета Политика, 17 июн, 23:02 Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве Общество, 17 июн, 23:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве умерли еще 49 заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии в Москве умерли 3483 человек с COVID-19. В городе выявлено 209,7 тыс. заразившихся. Из них более половины — 128,3 тыс. — уже вылечились
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве скончались 49 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в столице умерли 3483 заразившихся COVID-19.

Общее число заболевших в Москве составляет 209,7 тыс. человек. Более половины из них — 128,3 тыс. — уже выздоровели, почти 80 тыс. заразившихся еще продолжают лечиться.

В Москве за сутки выявили минимальное число заболевших COVID с 11 апреля
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве идет поэтапное снятие ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением заболевания. С 9 июня в городе перестал действовать режим самоизоляции и пропусков, а с 16 июня заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. К плановому приему вернулись стоматологии, вновь открылись библиотеки.

В то же время в Москве продолжает действовать ряд ограничений. В частности, жители по-прежнему должны носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Также в столице все еще запрещены массовые мероприятия.

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ограничения, о снятии которых не было объявлено, сохранятся еще как минимум месяц. «Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — отметил он.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что введенные из-за коронавируса ограничения могут сохраниться вплоть до февраля следующего года. По его словам, снять их можно будет после создания лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Москва
Материалы по теме
Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 2 тыс. заболевших
Общество
Собянин счел оправданным риск после снятия некоторых ограничений в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter