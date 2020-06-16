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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля

По словам Михаила Мурашко, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: duma.gov.ru)

Введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять. По словам Мурашко, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».

По словам главы Минздрава, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.

«Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — сказал Мурашко.

Вице-премьер обозначил сроки начала вакцинации от коронавируса
Общество
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал, что полностью снять ограничения, введенные для борьбы с COVID-19, можно будет только после создания эффективной вакцины. О том, что без появления такой вакцины или эффективно справляющегося с вызывающим COVID-19 вирусом лекарства кризис может продлиться год или два, предупреждал со ссылкой на аналитиков Сбербанка его глава Герман Греф.

В свою очередь глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер говорил, что пандемия COVID-19 может продолжаться до двух лет в зависимости от скорости разработки вакцины, а также от того, как скоро достаточно людей переболеет и приобретет иммунитет. По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли.

Власти Италии назвали стоимость вакцины от COVID-19
Общество
Фото: astrazeneca / Instagram

В середине июня входящие в состав альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA) страны ЕС заключили с компанией AstraZeneca контракт на покупку 300 млн доз вакцины от COVID-19.

Впрочем, есть мнение, что даже создание вакцины или лекарства от COVID-19 не приведет к восстановлению прежней свободы. Такого мнения, в частности, придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Подавляющее большинство аналитиков сходятся в том, что, даже когда полностью будут сняты все угрозы, <...> все ограничения будут сняты, все вакцины будут одобрены, <...> тем не менее такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», — заявил глава МИД России в интервью РБК.

Автор: Евгений Калюков
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