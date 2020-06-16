Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля

По словам Михаила Мурашко, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России

Михаил Мурашко (Фото: duma.gov.ru)

Введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять. По словам Мурашко, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».

По словам главы Минздрава, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.

«Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60%, уже гарантирует прерывание цепочки», — сказал Мурашко.