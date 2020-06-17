В Москве за сутки выявили минимальное число заболевших COVID с 11 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки зафиксировали 1065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это минимальное значение с 11 апреля, когда было зафиксировано 1030 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Общее число заболевших COVID-19 в столице выросло до 209 745 человек. Из них 3 434 пациента умерли.

В России за последние сутки зафиксировали 7 843 новых заболевших. Всего в стране подтвердили 553 301 случай заражения. Умерли 7 478 человек.

10 июня мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в этом месяце смертность среди заразившихся коронавирусом станет ниже, поскольку эпидемия пошла на убыль.