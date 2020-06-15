Собянин заявил о переходе Москвы к следующему этапу снятия ограничений

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Москва готова к тому, чтобы 16 июня начать новый этап снятия ограничений, написал мэр Сергей Собянин в своем блоге. Он отметил, что, несмотря на ослабление мер безопасности на прошлом этапе, в городе все равно продолжается снижение заболеваемости.

В соответствии с планом властей Москвы, с 16 июня в городе должны открыться летние веранды кафе и ресторанов. При этом москвичи должны продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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