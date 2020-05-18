Из документа о надбавках медикам убрали фразу об отработанных часах

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Правительство внесло изменения в документ о выплате надбавок медицинским работникам, которые работают с людьми, заболевшими коронавирусом COVID-19. В частности, из него убрали уточнение о том, что дополнительные выплаты врачам будут осуществляться за отработанное с заразившимися пациентами время.

«В подпункте «В» пункта 12 слова «за фактически отработанное время» исключить», — говорится в тексте постановления, подписанного исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым.

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