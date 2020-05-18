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Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Прокуроры уже приняли меры после обнаружения нарушений в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, а также в Краснодарском, Пермском краях и других регионах.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Например, прокуратура установила, что в 35 медучреждениях Владимирской области выплаты медикам производились с нарушениями требований федерального законодательства — не за все время работы. По требованию прокуратуры в больницах уже пересчитали суммы надбавок.

В Орловской области региональный департамент здравоохранения не обеспечил своевременную разработку локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений. Из-за этого в нескольких районах области не было единого подхода к осуществлению выплат.

На прошлой неделе генпрокурор Игорь Краснов поручил реагировать на нарушения прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусной инфекцией. Врачи должны получать по 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — по 50 тыс., младший — по 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены доплаты в 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей— в 25 тыс. руб. Налог на доход физических лиц на эти выплаты не распространяется.

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Фото: Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

В середине мая Путин раскритиковал чиновников за несвоевременные выплаты и заявил, что проверит выполнение поручения. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям ведомства начать проверку о невыплатах медикам надбавок. На сайте госуслуг появился раздел, где медработники могут пожаловаться на проблемы с получением выплат.

Теги: Генпрокуратура, медработники, выплаты
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