Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Прокуроры уже приняли меры после обнаружения нарушений в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, а также в Краснодарском, Пермском краях и других регионах.

Например, прокуратура установила, что в 35 медучреждениях Владимирской области выплаты медикам производились с нарушениями требований федерального законодательства — не за все время работы. По требованию прокуратуры в больницах уже пересчитали суммы надбавок.

В Орловской области региональный департамент здравоохранения не обеспечил своевременную разработку локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений. Из-за этого в нескольких районах области не было единого подхода к осуществлению выплат.