Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Задержки выплат занятым в борьбе с коронавирусом медикам недопустимы, замечания президента России Владимира Путина по этому вопросу необходимо устранить до завтрашнего дня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Видео с его выступлением опубликовано на сайте правительства.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.

Мишустин указал, что средства на выплаты уже поступили в регионы и должны быть доведены не только до медучреждений, но и «конкретным людям». Компенсации не должны зависеть от отработанных смен, часов и минут, подчеркнул премьер. По словам Мишустина, медики ежедневно рискуют своим здоровьем, а «вместо благодарности и заслуженной премии им начинают высчитывать количество времени, проведенного рядом с больными коронавирусом». Для недопущения этого правительство уточнило порядок расчета компенсаций, напомнил премьер-министр.

Установить стимулирующие выплаты медикам в условиях борьбы с COVID-19 президент Владимир Путин поручил в начале апреля. Врачи должны получать по 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — по 50 тыс. руб., а младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб.