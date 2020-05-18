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Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Задержки выплат занятым в борьбе с коронавирусом медикам недопустимы, замечания президента России Владимира Путина по этому вопросу необходимо устранить до завтрашнего дня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Видео с его выступлением опубликовано на сайте правительства.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.

Мишустин указал, что средства на выплаты уже поступили в регионы и должны быть доведены не только до медучреждений, но и «конкретным людям». Компенсации не должны зависеть от отработанных смен, часов и минут, подчеркнул премьер. По словам Мишустина, медики ежедневно рискуют своим здоровьем, а «вместо благодарности и заслуженной премии им начинают высчитывать количество времени, проведенного рядом с больными коронавирусом». Для недопущения этого правительство уточнило порядок расчета компенсаций, напомнил премьер-министр.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Установить стимулирующие выплаты медикам в условиях борьбы с COVID-19 президент Владимир Путин поручил в начале апреля. Врачи должны получать по 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — по 50 тыс. руб., а младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб.

15 мая Путин пообещал лично проконтролировать ситуацию с выплатами. Он указал, что средства медики должны получить не позднее 15 мая. «В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации — я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения — как выполнено это поручение», — сказал он.

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Позднее контролировать ситуацию с выплатами медработникам распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин. 15 мая во многих российских регионах, в том числе в Иркутской Рязанской, Новосибирской, Кемеровской, Новгородской областях и Кабардино-Балкарской Республике, начали доследственные проверки из-за сообщений СМИ о жалобах врачей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: выплаты, медики, коронавирус
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