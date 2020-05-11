Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
«Формула-1» назвала двух самых влиятельных людей в истории серии Спорт, 21:05 Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Общество, 21:05 Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости Экономика, 20:59 Тарасова назвала незначительными изменения стоимости элементов в катании Спорт, 20:37 Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий Экономика, 20:31 Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок Общество, 20:30 В Германии объявили даты полуфиналов и финала футбольного Кубка Спорт, 20:10 Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей Общество, 19:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 мая Общество, 19:38 Тренер Мишин оценил влияние новой стоимости прыжков на фигуристов Спорт, 19:34 В Татарстане отменят пропуска и откроют спа-салоны Общество, 19:29 Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина Технологии и медиа, 19:27 Банки начали продавать золото. Упадет ли спрос на биткоин Крипто, 19:19 Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за COVID-19 Спорт, 19:11
Антикризисные меры ,  
0 

Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок

Президент заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, однако все средства были отправлены в регионы. Владимир Путин дал четыре дня на закрытие этого вопроса и пообещал лично все проверить
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Все медики, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами, должны до 15 мая в обязательном порядке получить апрельские надбавки. Об этом на совещании с правительством по мерам борьбы с распространением коронавируса заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что еще 8 апреля он предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными.

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — заявил Путин. При этом он подчеркнул, что все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили.

Мишустин поручил обеспечить студентов выплатами за помощь с коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава государства поручил главам регионов наладить работу по этому вопросу таким образом, чтобы к 15 мая все медработники получили полагающиеся им надбавки за работу в апреле. Также Путин попросил правительство и в том числе Минздрав обеспечить координацию и постоянный мониторинг по теме выплат.

«Прошу иметь в виду, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — заявил президент. По его словам, он также будет держать на контроле вопрос предоставления дополнительных страховых гарантий медработникам, которые заняты в борьбе с пандемией. Как отметил Путин, страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. «Это принципиально», — считает он.

Путин поручил обсудить исчисление стажа медработникам за период пандемии
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава государства заявил, что правительство должно принять все необходимые меры для облегчения работы медиков в условиях распространения коронавируса. «И тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительство принять на этот счет все исчерпывающие решения», — заключил президент.

Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом пациентами, в начале апреля. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, надбавки, медики, коронавирус
Материалы по теме
Аксенов поручил наказать ответственных за невыплату денег медикам Керчи
Общество
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 медикам
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter