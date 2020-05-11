Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок

Президент заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, однако все средства были отправлены в регионы. Владимир Путин дал четыре дня на закрытие этого вопроса и пообещал лично все проверить

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Все медики, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами, должны до 15 мая в обязательном порядке получить апрельские надбавки. Об этом на совещании с правительством по мерам борьбы с распространением коронавируса заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что еще 8 апреля он предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными.

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — заявил Путин. При этом он подчеркнул, что все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили.

Глава государства поручил главам регионов наладить работу по этому вопросу таким образом, чтобы к 15 мая все медработники получили полагающиеся им надбавки за работу в апреле. Также Путин попросил правительство и в том числе Минздрав обеспечить координацию и постоянный мониторинг по теме выплат.