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В Новосибирске начали проверку из-за данных о неполучении выплат врачами

Следователи организовали доследственную проверку из-за сообщений СМИ о том, что сотрудники скорой помощи Новосибирска и Искитима не в полном объеме получают компенсационные выплаты за работу в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Следователи выяснят детали произошедшего и установят размер задолженностей, а также «иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников».

Путин поручил организовать мониторинг выплат работающим с COVID медикам
Общество

Ранее местный портал NGS.ru писал, что водители скорой помощи в Новосибирской области получили доплату за работу с пациентами с коронавирусом в размере от 200 до 300 руб. Об этом газете сообщил сотрудник Искитимской центральной городской больницы, который отправил редакции снимок зарплатной ведомости.

Накануне проверить данные о невыплатах медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отметил, что следователи должны максимально оперативно реагировать на такие случаи и возбуждать уголовные дела при наличии оснований.

Путин поручил организовать мониторинг выплат работающим с COVID медикам
Общество

В апреле Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам в условиях борьбы с COVID-19. Так, врачи должны получать по 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — по 50 тыс. руб., а младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Новосибирская область, врачи, выплаты
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