В Новосибирске начали проверку из-за данных о неполучении выплат врачами

Следователи организовали доследственную проверку из-за сообщений СМИ о том, что сотрудники скорой помощи Новосибирска и Искитима не в полном объеме получают компенсационные выплаты за работу в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Следователи выяснят детали произошедшего и установят размер задолженностей, а также «иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников».

Ранее местный портал NGS.ru писал, что водители скорой помощи в Новосибирской области получили доплату за работу с пациентами с коронавирусом в размере от 200 до 300 руб. Об этом газете сообщил сотрудник Искитимской центральной городской больницы, который отправил редакции снимок зарплатной ведомости.

Накануне проверить данные о невыплатах медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. Он отметил, что следователи должны максимально оперативно реагировать на такие случаи и возбуждать уголовные дела при наличии оснований.