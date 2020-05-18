Власти решили выплачивать страховку врачам с коронавирусом

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом пациентами. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.
11 мая президент заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, однако все средства были отправлены в регионы. «По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — сказал Путин. Глава государства дал четыре дня на закрытие этого вопроса и пообещал лично все проверить.
Спустя два дня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более чем 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд. «Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по активизации выплат медикам. В вопросе о выполнении решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов», — сказал глава кабмина.
15 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о невыплатах медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что следователи должны максимально оперативно реагировать на такие случаи и возбуждать уголовные дела при наличии оснований. На следующий день силовики начали проверять данные о невыплатах надбавок медикам. В частности, проверки начались в Рязанской, Новосибирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Владимирской, Курской и Мурманской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.