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Пандемия коронавируса ,  
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Власти решили выплачивать страховку врачам с коронавирусом

Медработники смогут получить единовременную страховую выплату в размере почти 69 тыс. руб. до конца этого года. Если заболевание приведет к инвалидности или смерти, то выплата будет больше, заверили в кабмине
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство утвердило перечень заболеваний, при обострении которых на фоне коронавируса медицинские работники получат страховку в размере почти 69 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В списке заболеваний и осложнений — острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 руб. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, то выплата будет больше, заявили в кабмине.

Около 2 тыс. подмосковных медиков заразились коронавирусом
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Временное положение о страховых случаях, утвержденное правительством, будет действовать до конца 2020 года. Оно позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам, среди которых средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом пациентами. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.

Власти отказались от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

11 мая президент заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, однако все средства были отправлены в регионы. «По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — сказал Путин. Глава государства дал четыре дня на закрытие этого вопроса и пообещал лично все проверить.

Спустя два дня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более чем 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд. «Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по активизации выплат медикам. В вопросе о выполнении решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов», — сказал глава кабмина.

Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

15 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о невыплатах медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что следователи должны максимально оперативно реагировать на такие случаи и возбуждать уголовные дела при наличии оснований. На следующий день силовики начали проверять данные о невыплатах надбавок медикам. В частности, проверки начались в Рязанской, Новосибирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Владимирской, Курской и Мурманской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, врачи, страховые выплаты, правительство
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