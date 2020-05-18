Власти решили выплачивать страховку врачам с коронавирусом

Медработники смогут получить единовременную страховую выплату в размере почти 69 тыс. руб. до конца этого года. Если заболевание приведет к инвалидности или смерти, то выплата будет больше, заверили в кабмине

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство утвердило перечень заболеваний, при обострении которых на фоне коронавируса медицинские работники получат страховку в размере почти 69 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В списке заболеваний и осложнений — острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 руб. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, то выплата будет больше, заявили в кабмине.

Временное положение о страховых случаях, утвержденное правительством, будет действовать до конца 2020 года. Оно позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам, среди которых средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи.