Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Главный врач больницы в городе Козельске Калужской области уволился после того, как по ошибке перевел сотрудникам по 27 руб. за работу с зараженными коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя регионального министра здравоохранения Илью Совакова.

Ранее портал «Калужские новости» писал, что медики Козельского ЦМБ № 3 получили слишком маленькие выплаты. В частности, сотруднице выездной бригады по забору мазков у больных коронавирусом пришла выплата в размере 27 руб. Она рассказала, что в администрации больницы такие суммы объяснили тем, что расчет осуществлялся по минутам, проведенным в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом.

В региональном Минздраве подтвердили, что главврач неправильно произвел выплаты медработникам. «Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию» — рассказал Соваков.

Он добавил, что сейчас все врачи региона уже получили все положенные выплаты.