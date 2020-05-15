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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Главный врач больницы в городе Козельске Калужской области уволился после того, как по ошибке перевел сотрудникам по 27 руб. за работу с зараженными коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя регионального министра здравоохранения Илью Совакова.

Ранее портал «Калужские новости» писал, что медики Козельского ЦМБ № 3 получили слишком маленькие выплаты. В частности, сотруднице выездной бригады по забору мазков у больных коронавирусом пришла выплата в размере 27 руб. Она рассказала, что в администрации больницы такие суммы объяснили тем, что расчет осуществлялся по минутам, проведенным в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом.

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В региональном Минздраве подтвердили, что главврач неправильно произвел выплаты медработникам. «Он понял допущенную ошибку, принял решение оставить руководство больницей, написал заявление по собственному желанию» — рассказал Соваков.

Он добавил, что сейчас все врачи региона уже получили все положенные выплаты.

РБК направил запрос в Козельскую межрайонную больницу № 3 и в региональное министерство здравоохранения.

В апреле президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами. Каждый месяц с апреля по июнь врачи стационаров должны получать по 80 тыс. руб., средний медперсонал — по 50 тыс., а младший медперсонал — по 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Калужская область, выплаты, коронавирус, медработники, новости РБК
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