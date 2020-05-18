Около двух тысяч подмосковных медиков заразились коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 2 тыс. медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в интервью «Коммерсанту».

По данным Стригунковой, в Московской области с заболевшими коронавирусной инфекцией работают 22,5 тыс. медиков. Это врачи, а также средний и младший медицинский персонал. «У нас заболели 9% медиков. Это почти 2 тыс. человек», — отметила она.

Министр добавила, что в регионе от COVID-19 и пневмонии умерли 16 медработников. Она заверила, что приняты федеральные меры поддержки, а семьи скончавшихся получат страховые выплаты.

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При этом, по словам Стригунковой, в области всегда был двухнедельный запас средств индивидуальной защиты врачей: защитных костюмов, респираторов, бахил и очков. Сейчас такого запаса хватит на месяц.