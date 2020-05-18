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Около двух тысяч подмосковных медиков заразились коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 2 тыс. медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в интервью «Коммерсанту».

По данным Стригунковой, в Московской области с заболевшими коронавирусной инфекцией работают 22,5 тыс. медиков. Это врачи, а также средний и младший медицинский персонал. «У нас заболели 9% медиков. Это почти 2 тыс. человек», — отметила она.

Министр добавила, что в регионе от COVID-19 и пневмонии умерли 16 медработников. Она заверила, что приняты федеральные меры поддержки, а семьи скончавшихся получат страховые выплаты.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

При этом, по словам Стригунковой, в области всегда был двухнедельный запас средств индивидуальной защиты врачей: защитных костюмов, респираторов, бахил и очков. Сейчас такого запаса хватит на месяц.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе создадут комиссию, которая будет отвечать на вопросы о выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом. По его словам, каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов.

По данным оперштаба, в Подмосковье зафиксировано 27 369 случаев заражения. Выздоровели 3088 заболевших, скончались 268 человек.

Теги: коронавирус, медики, Москва
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