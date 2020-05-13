Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам

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Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более чем 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическым вопросам. Его слова передает ТАСС.

Мишустин заявил, что проблемы с выплатами наблюдаются даже в тех регионах, где много зараженных коронавирусом и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. По его словам, на Чукотке и в Магадане даже не приступили к выплатам.

«Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по активизации выплат медикам. В вопросе о выполнении решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов», — сказал Мишустин.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко не снимать эту ситуацию с контроля. Он также обратил внимание руководства Фонда социального страхования на необходимость оперативно рассматривать документы по страховым случаям, в которых от коронавируса пострадали врачи, и без задержек осуществлять выплаты.