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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более чем 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическым вопросам. Его слова передает ТАСС.

Мишустин заявил, что проблемы с выплатами наблюдаются даже в тех регионах, где много зараженных коронавирусом и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. По его словам, на Чукотке и в Магадане даже не приступили к выплатам.

«Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по активизации выплат медикам. В вопросе о выполнении решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов», — сказал Мишустин.

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко не снимать эту ситуацию с контроля. Он также обратил внимание руководства Фонда социального страхования на необходимость оперативно рассматривать документы по страховым случаям, в которых от коронавируса пострадали врачи, и без задержек осуществлять выплаты.

Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в апреле установил дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом. Для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Врачам скорой помощи положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ). Они будут поступать медработникам в течение трех месяцев.

11 мая Путин заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, хотя средства на эти цели уже были перечислены в регионы. Он дал четыре дня на закрытие этого вопроса и обещал лично проверить выполнение поручения региональными властями.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, медики, выплаты
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