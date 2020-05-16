Власти отказались от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается на сайте правительства.

Сумма доплаты будет определяться «исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», говорится в сообщении.

Помимо этого, выплаты также будут полагаться водителям машин скорой помощи, которые работают на аутсорсинге.

Материал дополняется.