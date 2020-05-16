Пандемия коронавируса , 16 мая, 16:43
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Власти отказались от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными
При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается на сайте правительства.
Сумма доплаты будет определяться «исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени», говорится в сообщении.
Помимо этого, выплаты также будут полагаться водителям машин скорой помощи, которые работают на аутсорсинге.
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