Кипр назвал условие покупки российской вакцины «Спутник V»

Кипр приобретет российскую вакцину против коронавируса COVID-19 «Спутник V» в том случае, если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом заявил официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, передает Reuters.

По его словам, Кипр закупит партию из 50 тыс. доз российской вакцины при условии предварительной проверки и одобрения со стороны европейского регулятора.

В настоящее время Кипр использует вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Применение последней Кипр приостановил до 18 марта в связи с расследованием EMA инцидентов с пациентами, у которых после прививки были диагностированы тромбоэмболические осложнения.

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