Госагентства сообщили о подготовке «информационной атаки» на «Спутник V»

Против российской вакцины «Спутник V» планируется «широкомасштабная информационная кампания», которую будут проводить США и их союзники через подконтрольные им неправительственные организации, сообщают государственные агентства «РИА Новости» и «ТАСС» со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — сказал источник в Кремле.

Собеседник агентств уточнил, что кампания будет проводиться «через подконтрольные неправительственные организации — «Агентство США по международному развитию», «Фонд Дж. Сороса», «Фонд Томсон Рейтер» — и медиаструктуры — «Би-Би-Си», «Рейтер», «Интерньюс».

Среди главных тезисов этой «информационной кампании» источник назвал сведения «о неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата».

«Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», — отметил источник.