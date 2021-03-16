Бразилия опровергла попытку США «отговорить» ее от закупки «Спутника V»

Фото: Adriano Machado / Reuters

Бразильское посольство в Вашингтоне не располагает сведениями о том, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом РБК сообщили в департаменте социальных коммуникаций министерства иностранных дел Бразилии.

«Посольство Бразилии в Вашингтоне не имеет сведений о консультациях или каких-либо демаршах со стороны властей или компаний в Соединенных Штатах относительно возможной покупки правительством Бразилии российской вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее разработчики «Спутника V» со ссылкой на доклад американского Минздрава заявили, что ведомство признало, что оно вместе с другими правительственными организациями участвовало в кампании давления на бразильские власти с целью убедить отказаться от закупки вакцины «Спутник V» в России.

Материал дополняется.