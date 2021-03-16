США исключили попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V»

Ранее разработчики российской вакцины со ссылкой на доклад Минздрава США заявили, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок «Спутника V»

Фото: Eraldo Peres / AP

Власти США не пытались убедить Бразилию отказаться от использования российской вакцины «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов.

«Мы не в состоянии отговорить Бразилию или любую другую страну от принятия вакцин, разрешенных их соответствующими органами», — сказал представитель ведомства.

В министерстве уточнили, что Вашингтон убежден, что необходимо использовать вакцины, «отвечающие минимальным клиническим стандартам эффективности, независимо от страны их производства».

«Мы поддерживаем быстрое внедрение безопасных, высококачественных и эффективных вакцин. США не могут давать комментарии по вакцинам, которые не были разрешены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для использования в США», — добавил представитель Минздрава.