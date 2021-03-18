Поклонская не поддержала ограничение работы Twitter и YouTube в России

Депутат заявила, что у россиян должна быть возможность получать доступ к разной информации, а также «выражать свое мнение в соответствии с законом на собраниях, на митингах, без провокаций»

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Зампред комитета Госдумы Наталья Поклонская отрицательно относится к ограничению работы Twitter и YouTube в России. Об этом она заявила в интервью телеканалу РБК.

«Я против ограничения всех этих соцсетей. Я против этого. Я несогласна. Я хочу, чтобы Россия была открыта», — сказала депутат.

По словам Поклонской, она выступает за то, чтобы у людей, живущих в России, была возможность «свободно в мировом сообществе тоже участвовать, смотреть, получать разную информацию». «Я за то, чтобы люди могли выходить и выражать свое мнение в соответствии с законом на собрания, на митинги. Нормальные митинги, без провокаций. Я за это, за демократическое общество», — подчеркнула она.

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять работу Twitter в России, заявив, что соцсеть с 2017 года не удаляет противозаконный контент. Речь идет о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии. Ранее ведомство обвинило сервис в «злостном нарушении» российских законов.