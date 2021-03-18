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Ограничение работы Twitter ,  
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Поклонская не поддержала ограничение работы Twitter и YouTube в России

Депутат заявила, что у россиян должна быть возможность получать доступ к разной информации, а также «выражать свое мнение в соответствии с законом на собраниях, на митингах, без провокаций»
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Зампред комитета Госдумы Наталья Поклонская отрицательно относится к ограничению работы Twitter и YouTube в России. Об этом она заявила в интервью телеканалу РБК.

«Я против ограничения всех этих соцсетей. Я против этого. Я несогласна. Я хочу, чтобы Россия была открыта», — сказала депутат.

По словам Поклонской, она выступает за то, чтобы у людей, живущих в России, была возможность «свободно в мировом сообществе тоже участвовать, смотреть, получать разную информацию». «Я за то, чтобы люди могли выходить и выражать свое мнение в соответствии с законом на собрания, на митинги. Нормальные митинги, без провокаций. Я за это, за демократическое общество», — подчеркнула она.

Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки
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Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять работу Twitter в России, заявив, что соцсеть с 2017 года не удаляет противозаконный контент. Речь идет о публикациях, склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийств, информации об использовании наркотических средств и о детской порнографии. Ранее ведомство обвинило сервис в «злостном нарушении» российских законов.

Как заявили в регуляторе, на первом этапе будет замедлен доступ к сервису с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств. Там пояснили, что используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений.

Позже в тот же день Twitter выпустил заявление, в котором отметил, что соцсеть «глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». Компания подчеркнула, что придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, пропаганда самоубийства противоречит правилам сервиса, а использование платформы для покупки и продажи наркотиков запрещено.

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Фото:Global Look Press

В Роскомнадзоре, тем не менее, заявили, что Twitter пока никак не отреагировал на действия регулятора. Замглавы ведомства Вадим Субботин пригрозил, что соцсеть могут заблокировать в России, если через месяц с сервиса не будет удалена запрещенная информация.

С февраля в России вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают соцсети самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.  Помимо Twitter Роскомнадзор составил протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube.

Авторы
Наталия Анисимова, Юрий Таманцев
Наталья Поклонская Twitter YouTube Роскомнадзор
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