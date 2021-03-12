В Роскомнадзоре указали на молчание Twitter в ответ на замедление работы

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Социальная сеть Twitter может оспорить замедление работы в России в суде, однако пока представители соцсети никак не отреагировали на меры Роскомнадзора. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев во время слушаний в Общественной палате по теме «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех». Видеозапись опубликована на YouTube организации.

«Наши претензии остаются без ответа: никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае, все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — сказал Зайцев.

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter. В качестве причины для такого решения ведомство назвало отказ соцсети удалять противозаконный контент. По данным регулятора, с 2017 года сети направили более 28 тыс. требований об удалении контента, а к 10 марта неудаленными остались более 2,5 тыс. материалов. Среди них 450 — с детской порнографией и 149 — с информацией об использовании наркотиков.

11 марта Роскомнадзор заявлял о том, что социальная сеть не ответила регулятору на требование удалить материалы с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицидальным контентом.