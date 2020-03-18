Суд приговорил экс-главу СК Москвы Дрыманова к 12 годам лишения свободы

Офицеры СКР получили до 14 лет колонии по делу о взятке за освобождение приближенных Шакро Молодого. Это последний из громких судебных процессов, последовавших за перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году

Александр Дрыманов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в 196 млн руб. бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета (СКР) по Москве Александра Дрыманова, который обвинялся в двух эпизодах получения взяток (ст. 290 УК), в том числе за освобождение из СИЗО двоих приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Такое решение вынес судья Сергей Груздев, передает корреспондент РБК.

Бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил 10 лет строгого режима и штраф в 195 млн руб. Экс-руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, для которого это уже вторая судимость, по совокупности приговоров получил 14 лет строгого режима и штраф в 250 млн руб.

Генерал Дрыманов и полковник Крамаренко, согласно решению судьи Груздева, лишены своих званий (Максименко свое утратил по итогам первого судебного процесса). После выхода из колоний все они не смогут занимать административные должности на госслужбе в течение нескольких лет.

Написание приговора заняло у судьи Груздева более месяца; из-за большого объема и секретных сведений, которые есть в деле, он огласил только вводную и резолютивную части своего решения. Из-за мер, связанных с коронавирусом, Мосгорсуд принял решение транслировать оглашение через интернет.