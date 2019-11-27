Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу бывшего главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, бывшего начальника управления СК по ЦАО Алексея Крамаренко и бывшего руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко, передает корреспондент РБК.
«Меня уже спрашивали, я рассказал всё, что знаю. К этому делу я вообще не имею отношения, лиц этих не знаю, ни с кем из них не пересекался», — заявил Калашов, который выступил в суде по видеоконференцсвязи из Усть-Лабинской колонии в Краснодарском крае.
Гособвинитель Игорь Потапов огласил показания Калашова, данные в ходе следствия. На допросе в ФСБ Шакро заявил, что не имеет никакого отношения к преступной иерархии, не имеет прозвища в криминальном мире, не знаком ни с кем из обвиняемых следователей и даже не знает об их существовании.
На втором допросе в ФСБ Калашов рассказал об обстоятельствах своего знакомства с ресторатором Олегом Шейхаметовым, который, по версии следствия, заплатил взятку офицерам СКР за освобождение своего друга и подручного Шакро — Андрея Кочуйкова (Итальянца), попавшего за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.
«Шейхаметов был мне известен как близкий знакомый Кочуйкова, достаточно успешный бизнесмен, длительное время, с 1990-х, поддерживающий отношения с Кочуйковым», — рассказал Калашов следователю ФСБ. По его словам, Шейхаметова он видел только один раз весной 2016 года, через несколько месяцев после ареста Итальянца.