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Дело Шакро ,  
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Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания в суде по делу высокопоставленных офицеров СКР. Он заявил, что ни с кем из них не знаком

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался давать показания на процессе по делу бывшего главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова, бывшего начальника управления СК по ЦАО Алексея Крамаренко и бывшего руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко, передает корреспондент РБК.

«Меня уже спрашивали, я рассказал всё, что знаю. К этому делу я вообще не имею отношения, лиц этих не знаю, ни с кем из них не пересекался», — заявил Калашов, который выступил в суде по видеоконференцсвязи из Усть-Лабинской колонии в Краснодарском крае.

Гособвинитель Игорь Потапов огласил показания Калашова, данные в ходе следствия. На допросе в ФСБ Шакро заявил, что не имеет никакого отношения к преступной иерархии, не имеет прозвища в криминальном мире, не знаком ни с кем из обвиняемых следователей и даже не знает об их существовании.

На втором допросе в ФСБ Калашов рассказал об обстоятельствах своего знакомства с ресторатором Олегом Шейхаметовым, который, по версии следствия, заплатил взятку офицерам СКР за освобождение своего друга и подручного Шакро — Андрея Кочуйкова (Итальянца), попавшего за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

«Шейхаметов был мне известен как близкий знакомый Кочуйкова, достаточно успешный бизнесмен, длительное время, с 1990-х, поддерживающий отношения с Кочуйковым», — рассказал Калашов следователю ФСБ. По его словам, Шейхаметова он видел только один раз весной 2016 года, через несколько месяцев после ареста Итальянца.

«Однажды в гости к моей жене к нам домой приехала супруга Кочуйкова Оксана, ее сопровождал какой-то мужчина. Женщины ушли по своим делам, а мужчина остался со мной в комнате. Он представился как Олег Шейхаметов. Я ранее слышал о нем от Кочуйкова, тот называл его своим другом. Естественно, разговор сразу зашел о Кочуйкове, его незавидном положении и трудностях, связанных с его нахождением под стражей. Со слов Оксаны мне было известно, что Шейхаметов оказывает ей необходимую помощь как друг семьи. Я поинтересовался у него, требуется ли с моей стороны какая-либо дополнительная помощь, имея в виду оплату адвоката, отправку передач и тому подобное. Шейхаметов ответил, что справляется сам. Я не стал навязываться, понимая, что Шейхаметов достаточно успешен в бизнесе, и вряд ли ему нужно какое-то материальное содействие. Тем более, Оксана сама могла попросить денег. А моральную поддержку мы с женой и так ей оказывали», — рассказал Калашов.

По его словам, Шейхаметов не предлагал ему участвовать в сборе денег на взятку.

Следствие установило, что в мае 2016 года Шакро встречался с Кочуйковым в здании управления СКР по ЦАО столицы. «Такая встреча действительно состоялась. От кого-то из моих знакомых, точно не помню, от кого, я узнал, что в этот день будут проводиться следственные действия с участием Кочуйкова, и его доставят из СИЗО. Так как мы с ним давно не виделись, я решил увидеться с ним хотя бы мельком в коридоре, когда его поведут в кабинет следователя, и оказать ему моральную поддержку. Я надеялся, что, увидев меня, он поймет, что его друзья, к которым я причисляю себя, его поддерживают и несмотря ни на что помнят о нем. Кроме того, я знал, что Андрей в последнее время нервничал, вел себя несдержанно, отказывался прислушиваться к адвокатам, конфликтовал со следствием», — рассказал на допросе Калашов.

«Когда я увидел его в коридоре, я предложил ему подумать над тем, как сделать его защиту более эффективной и разумной, предложил рассказать правду. Кочуйков мне заявил, что признавать вину не будет. Я же полагал, что Кочуйков, рассказав правду, получит больше шансов поскорее вернуться к нормальной жизни, к семье», — заявил Шакро Молодой. Следователи не задали ему вопрос, как именно он прошел в коридор управления СКР по ЦАО.

Материал дополняется.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Шакро Молодой, Александр Дрыманов, коррупция, СКР
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