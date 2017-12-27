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Дело Шакро: Дело против высокопоставленных сотрудников СК и авторитетных бизнесменов
Глава СК по Москве счел слова своего зама о взятке «моральной усталостью» Руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов объяснил психологическими изменениями признания своего бывшего зама Никандрова в том, что он дал начальнику взятку за повышение. Дрыманов продолжает занимать свою должность 06 мар, 15:21
Бизнесмен заявил о многолетних финансовых отношениях с полковником из СКР Предприниматель Бадри Шенгелия дал в Мосгорсуде показания на полковника СКР Михаила Максименко. Они общались с 2007 года, Максименко использовал Шенгелию, чтобы завести дело на главу ГСУ СКР по Петербургу, заявил бизнесмен в суде 19 фев, 18:00
Прокурор запросил для Шакро Молодого 10 лет колонии Прокурор в прениях сторон попросила приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) к 10 годам и штрафу в 700 тыс. руб. по делу о вымогательстве. Гособвинение считает его «лидером российского криминала» 16 фев, 18:39
Экс-глава СК в ЦАО сообщил об указаниях руководства главка по делу Шакро Экс-глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко получил указание смягчить статью подручным «вора в законе» Шакро Молодого от руководства московского главка СКР. За это смягчение следователи получили взятки, считает гособвинение 14 фев, 16:10
Замглавы ГСУ Москвы рассказал о «команде от Дрыманова» по «делу Шакро» Замглавы столичного управления СКР Сергей Синяговский получил от своего начальника Александра Дрыманова команду отправить участника перестрелки на Рочдельской под домашний арест, а не под стражу. Об этом Синяговский сообщил в суде 12 фев, 13:13
Генерал Никандров поведал о коррупционной беседе с «серьезным» человеком Бывший замначальника управления СКР по Москве дал показания на процессе по делу экс-главы управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко 25 янв, 14:12
Генерал Максименко из СКР заявил о прессинге с целью оговора руководства Фигурант дела о коррупции в Следственном комитете Михаил Максименко заявил, что в автозаке ему угрожали физической расправой. Генерал также пожаловался на попытки заставить его оговорить себя и руководство 25 янв, 12:14
Ламонов рассказал о коробке из-под обуви со взяткой для генерала СКР Бывший сотрудник СКР полковник Александр Ламонов рассказал, как передавал взятку своему начальнику генералу Михаилу Максименко, процесс по делу которого продолжается в Мосгорсуде. $500 тыс. находились в обувной коробке 24 янв, 17:53
Прокурор рассказал о статусе главы СК по Москве в деле Шакро Руководитель ГСУ СК по Москве Дрыманов проходит свидетелем по делу о взятках, которые офицеры СКР брали от доверенных лиц «вора в законе» Шакро Молодого. Накануне гособвинитель заявил о причастности Дрыманова к получению взятки 24 янв, 14:21
Дело следователей: почему прокурор обвинил главу СК по Москве во взятке Глава столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов официально назван причастным к получению взятки от участников преступной группировки Шакро. РБК разобрался, почему генерал по-прежнему занимает свой пост 23 янв, 22:46
Генерал СКР Максименко не признал вину по делу о взятке от Шакро Молодого Бывший глава управления собственной безопасности СК отказался признать вину по делу о двух взятках, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Во вторник суд начал рассматривать дело по существу 23 янв, 12:52
Прокурор рассказал о взятке от ОПГ Шакро действующему главе СК по Москве Глава СК по Москве Александр Дрыманов на просьбу РБК прокомментировать обвинительное заключение по делу генерала Максименко заявил, что ему «об этом ничего не известно», и отказался от дальнейших комментариев 23 янв, 12:00
СМИ узнали о взятке следователям в $5 млн за освобождение Итальянца На взятки высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, летом 2016 года было выделено не $500 тыс., как полагали раньше, а $5 млн 18 янв, 06:34
«Роснефть» прокомментировала задержание своего менеджера по делу Шакро В нефтяной компании пояснили, что задержанный накануне Алексей Крамаренко занимался вопросами безопасности, но его дело не имеет отношения к «Роснефти». Источник РБК добавил, что он возглавлял подразделение службы безопасности 27 дек 2017, 14:05
СМИ раскрыли подробности задержания сотрудника «Роснефти» по делу Шакро 27 дек 2017, 09:52
Дело обвиняемого во взятках генерала СК направили в суд 26 дек 2017, 16:16
Прокуратура вернула следствию дело участника перестрелки с людьми Шакро 09 ноя 2017, 12:11
Бизнесмена объявили в международный розыск по делу полковника Максименко 16 окт 2017, 16:54
Следователя из ФСБ по делу Шакро повысили до генерала 09 окт 2017, 11:48
СМИ узнали о сделке со следствием одного из фигурантов по делу Шакро 24 сен 2017, 15:47
Против экс-руководства СКР возбудили новое уголовное дело 12 сен 2017, 13:10
Дело Шакро Молодого направили в суд 08 сен 2017, 10:48
В СК опровергли информацию о следственных действиях в здании ведомства 04 сен 2017, 18:12
CNN показал видео неформальных встреч Дональда Трампа с Агаларовыми Телеканал CNN выложил видеозаписи неформальных мероприятий 2013 года, на которых встречались Дональд Трамп и российские бизнесмены Арас и Эмин Агаларовы. CNN посчитал записи свидетельством их дружеских отношений 13 июл 2017, 08:59
Фигурант дела Шакро Молодого написал письмо Путину Глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов, который проходит по громкому делу о коррупции в СКР, написал письмо президенту России. Он излагает свою версию событий и настаивает на своей невиновности 06 июл 2017, 09:59
Фигурант дела Шакро Молодого подал в суд на телеканал «Дождь» 04 июл 2017, 15:21
Полковника СК Максименко заподозрили в получении взяток животными Экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России, полковника Михаила Максименко подозревают в том, что он брал взятки, в том числе автомобилями и животными 30 июн 2017, 04:52
ФСБ возбудила два дела против главы службы безопасности СКР Максименко 29 июн 2017, 14:17
Сотрудника СКР задержали по подозрению в получении взятки 27 июн 2017, 22:28
«Росбалт» сообщил о взятке в €5 млн для сотрудников СК от Шакро Молодого Высокопоставленные сотрудники СКР должны были получить от Шакро Молодого взятку в размере €5 млн, узнал «Росбалт». Сам криминальный авторитет выделил только 10% этой суммы, остаток должны были заплатить связанные с ним бизнесмены 23 июн 2017, 12:20
Суд продлил арест подельникам Шакро Молодого 14 июн 2017, 21:14
СМИ сообщили о новом уголовном деле о взятке против генерала СКР 03 мая 2017, 16:46
Фигуранты дела о перестрелке на Рочдельской отказались признать вину Полицейские, которых судят за отказ вмешаться в перестрелку на Рочдельской улице, не стали признавать свою вину. Конфликт в центре Москвы обернулся арестами Шакро Молодого и высокопоставленных сотрудников СКР 11 апр 2017, 14:21
Адвокат фигуранта «дела Шакро» заявила о возбуждении против нее дела 16 мар 2017, 02:17
ФСБ отказалась проверять своих сотрудников по делу соратника Бастрыкина ФСБ не стала проводить служебную проверку своих подчиненных, которые занимаются делом высокопоставленных офицеров Следственного комитета. Следователи жаловались, что ФСБ пытается получить у них сведения о руководстве СКР 15 мар 2017, 17:19
Суд оставил под стражей Шакро Молодого Суд оставил под стражей авторитетного бизнесмена Шакро Молодого. Расследование его дела на стадии завершения — в ближайшие три месяца следствие начнет знакомить обвиняемых с материалами дела 14 мар 2017, 13:47
Уволившийся из-за дела Шакро экс-глава СК по ЦАО устроился в «Роснефть» Экс-глава управления Следственного комитета по ЦАО Алексей Крамаренко, уволившийся из органов из-за дела криминального авторитета Шакро Молодого, стал сотрудником правового отдела «Роснефти» 07 мар 2017, 17:36
Дело экс-полицейских о связях с соратниками Шакро Молодого передали в суд 02 мар 2017, 09:11
СМИ рассказали о получении зарплаты арестованными по делу Шакро офицерами 15 фев 2017, 21:50
Подельник Шакро Молодого заявил об угрозах со стороны ФСБ 27 янв 2017, 21:17
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