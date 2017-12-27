Замглавы ГСУ Москвы рассказал о «команде от Дрыманова» по «делу Шакро»

Замглавы столичного управления СКР Сергей Синяговский получил от своего начальника Александра Дрыманова команду отправить участника перестрелки на Рочдельской под домашний арест, а не под стражу. Об этом Синяговский сообщил в суде