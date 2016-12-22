ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Дрыманова

Оперативники ФСБ задержали бывшего начальника управления СКР по Москве Александра Дрыманова. Прокуратура называла его в числе офицеров, получавших взятки от представителей криминального мира

Александр Дрыманов (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Сотрудники ФСБ задержали генерала Александра Дрыманова, который в конце мая подал рапорт об отставке с должности начальника главного следственного управления Следственного комитета (СКР) по Москве. Об этом РБК сообщил источник в комитете и подтвердили три собеседника, близких к СКР.

«Дрыманов был задержан в рамках ст. 91 УПК РФ [в качестве подозреваемого]», — сообщил один из собеседников РБК, близких к ведомству.

Источник в СКР рассказал, что Дрыманов был задержан в Москве во время встречи в одном из бизнес-центров. «На прошлой неделе он активно занимался получением адвокатского статуса», — отметил собеседник. По его словам, оперативники планировали дождаться вступления в силу приговора полковнику СКР Михаилу Максименко. «Но попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области, чтобы получить статус спецсубъекта уголовного производства, ускорили его задержание», — добавил источник. В случае получения статуса адвоката уголовное дело в отношении генерала мог возбудить только Следственный комитет, также добавил он.

Возбуждать дело в отношении главы управления СКР по региону уполномочен только председатель СКР Александр Бастрыкин, поскольку это спецсубъект. Однако Дрыманов уже уволен, уточнил один из собеседников в Следственном комитете. Официально указ президента об отставке генерала не публиковался, но на сайте столичного главка СК его фамилия исчезла из раздела о руководстве.

Следственное управление ФСБ планирует выйти с ходатайством об аресте Дрыманова в Лефортовский суд Москвы.

«Решение о задержании было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро Молодого», — рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Собеседник из СКР отметил, что решение об аресте Дрыманова было принято после его рапорта об отставке.

В пресс-службе Следственного комитета не смогли оперативно ответить на запрос РБК.

В начале года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминалитета. На одном из судебных заседаний по делу полковника СКР Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).



Арестованный по делу Шакро экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку в сумме €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность, следовало из документов, оглашенных в рамках процесса по делу Максименко.



В разговоре с РБК тогда еще действующий глава столичного управления СК Дрыманов все обвинения в свой адрес опровергал. Слова генерала Никандрова он называл «оговором».

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