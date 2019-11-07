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Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве у бизнесмена Ракишева
Полиция Москвы обвинила Александра Шварева в вымогательстве у одного из богатейших бизнесменов Казахстана Кенеса Ракишева. Следствие намерено просить его заочного ареста
Кенес Ракишев (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК) в отношении корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева. Постановление о возбуждении дела есть в распоряжении РБК.

Журналист объявлен в международный розыск. В понедельник, 11 ноября ГУ МВД Москвы намерено выйти в суд с ходатайством о заочном аресте Шварева, сообщил РБК его адвокат Владимир Жеребенков.

По версии следствия, Шварев и уроженец Ташкента Алишер Абдуллаев требовали у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева $50 тыс. (около 3,3 млн руб.) за «удаление недостоверных сведений» о нем с сайта rucriminal.info.

При этом в рапорте оперуполномоченного столичного уголовного розыска, который есть в уголовном деле, речь идет о вымогательстве 2,6 млн руб. В документе утверждается, что Шварев и Абдуллаев причастны «к совершению вымогательств под угрозой распространения порочащих сведений в отношении публичных личностей, а также лиц, занимающихся коммерческой деятельностью и их родственников». Подозреваемые собирают сведения, в том числе клеветнические, о потенциальных жертвах и частично размещают эту информацию на «различных информационных интернет-ресурсах», после чего требуют деньги за дальнейшее нераспространение сведений, говорится в рапорте.

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Новое обвинение, в отличие от прежнего, позволяет требовать ареста Шварева, пояснил сам журналист в разговоре с РБК. Он отметил, что расследованием его дела занимается Петр Тапилин, который входил в оперативно-следственную группу по делу Захария Калашова («вор в законе» Шакро Молодой). Шварев связывает новое дело с публикацией о связи бизнесмена Ракишева с адвокатом Эдуардом Буданцевым и ресторатором Жанной Ким, фигурантами дела о перестрелке на Рочдельской улице в Москве в 2015 году.

Ранее полиция возбудила в отношении Шварева уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК) по заявлению миллиардера Алишера Усманова. «Следственные действия не комментируем», — заявил РБК представитель Усманова.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: журналист, уголовное дело, Алишер Усманов
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