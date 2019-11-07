Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве у бизнесмена Ракишева

Полиция Москвы обвинила Александра Шварева в вымогательстве у одного из богатейших бизнесменов Казахстана Кенеса Ракишева. Следствие намерено просить его заочного ареста

Кенес Ракишев (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК) в отношении корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева. Постановление о возбуждении дела есть в распоряжении РБК.

Журналист объявлен в международный розыск. В понедельник, 11 ноября ГУ МВД Москвы намерено выйти в суд с ходатайством о заочном аресте Шварева, сообщил РБК его адвокат Владимир Жеребенков.

По версии следствия, Шварев и уроженец Ташкента Алишер Абдуллаев требовали у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева $50 тыс. (около 3,3 млн руб.) за «удаление недостоверных сведений» о нем с сайта rucriminal.info.

При этом в рапорте оперуполномоченного столичного уголовного розыска, который есть в уголовном деле, речь идет о вымогательстве 2,6 млн руб. В документе утверждается, что Шварев и Абдуллаев причастны «к совершению вымогательств под угрозой распространения порочащих сведений в отношении публичных личностей, а также лиц, занимающихся коммерческой деятельностью и их родственников». Подозреваемые собирают сведения, в том числе клеветнические, о потенциальных жертвах и частично размещают эту информацию на «различных информационных интернет-ресурсах», после чего требуют деньги за дальнейшее нераспространение сведений, говорится в рапорте.