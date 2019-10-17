Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Бывший полковник СК Михаил Максименко в суде заявил, что сотрудники ФСБ добивались от него оговора главы ведомства Александра Бастрыкина. Он заявил, что у него есть доказательства давления ФСБ и на признавших вину сослуживцев

Михаил Максименко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко заявил, что сотрудники ФСБ пытались добиться от него показаний на руководителя СК Александра Бастрыкина. Об этом он заявил в Мосгорсуде, который в четверг, 17 октября, начал рассматривать новые эпизоды дела о взятках, которые высокопоставленные сотрудники СК, по версии ФСБ, получали от представителей криминального мира. РБК направил запросы в Следственный комитет и в ФСБ в связи с новыми показаниями Максименко.

«На меня оказывали давление с целью получения показаний на Александра Ивановича Бастрыкина, других сотрудников Следственного комитета», — заявил Максименко.

На скамье подсудимых, кроме него, экс-глава ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов и экс-глава управления ведомства по ЦАО Алексей Крамаренко. По тому же эпизоду ранее был осужден в особом порядке бывший замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров. «Единственным косвенным доказательством моей виновности являются показания Никандрова, который, по ему мнению, был вынужден меня оговорить под давлением сотрудников ФСБ. У меня есть этому подтверждения, которые я представлю позже», — заявил Максименко.

Он не признает вину по делу. «В преступный сговор я не вступал, никаких денежных средств от установленных и неустановленных лиц не получал и не передавал. Полагаю, никаких объективных доказательств моей вины в деле нет. Денежные средства, якобы полученные нами, не были обнаружены, крупных трат я не совершал, а израсходовать такую сумму скрытно я не смог бы физически», — сказал бывший полковник.

Дрыманов также связал показания Никандрова с тем, что он был «доведен до отчаяния полуторагодичным содержанием в СИЗО», и «его здоровье было конкретно подорвано». Генерал, равно как и полковник Крамаренко, не признал вину.