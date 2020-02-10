Прокурор попросил 16 лет для экс-главы СК по Москве Дрыманова

В чем обвиняют следователей

Дело расследовало Следственное управление ФСБ. Дрыманову, Максименко и Крамаренко вменяется получение взятки в $1 млн от бизнесмена Дмитрия Смычковского за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) и его подручного Эдуарда Романова. Они входили в окружение вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), которого в прокуратуре считают «лидером российского криминального мира».

Обвиняемые не признают вину. Дрыманов заявлял об «особом интересе ФСБ» в деле и постоянном контроле чекистов задолго до задержания, а Максименко утверждал, что на него оказывали давление, добиваясь оговора главы СКР Александра Бастрыкина.

Кочуйков и Романов были арестованы после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Тогда были убиты два человека, еще семеро тяжело ранены.

В СКР сразу взяли дело на особый контроль, поскольку одной из сторон конфликта были лица, приближенные к Шакро Молодому, утверждалось в обвинительном заключении. Вскоре офицеры узнали от предпринимателя Дмитрия Смычковского, который приятельствовал со многими высокопоставленными сотрудниками СКР, что «неизвестные лица из окружения Калашова готовы передать денежные средства» за освобождение Итальянца. Со Смычковским сторговались на сумме в $1 млн, полагает гособвинение. По его версии, в конце апреля 2016 года бизнесмен передал наличные Максименко, а затем офицеры распределили их между собой. Полученные доллары следователи, по версии гособвинения, надежно спрятали, обнаружить их не удалось.

Участники сговора долго обсуждали способы смягчения положения Итальянца, учитывая «возможное противодействие прокуратуры», подчеркивало гособвинение. Так, на оперативное совещание, где решалась судьба дела о перестрелке, намеренно не позвали замглавы ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова, который мог помешать нужным решениям. В итоге Итальянцу и Романову решено было переквалифицировать обвинение с вымогательства (ст. 163 УК) на более мягкий состав — самоуправство (ст. 330 УК). В июне 2016 года следствие «забыло» выйти в суд с ходатайством о продлении им меры пресечения.

Кочуйков и Романов вышли из СИЗО, однако через день были задержаны снова, уже сотрудниками ФСБ. Еще через несколько недель последовали задержания в руководстве СКР. По версии гособвинения, офицеры догадывались о готовящихся арестах: незадолго до них Максименко вызвал к себе Смычковского и предложил ему срочно покинуть страну. Смычковский так и поступил, он объявлен в розыск и заочно арестован, Россия добивается его выдачи из Великобритании.

Главное доказательство обвинения в деле — показания экс-заместителя главы ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова. Он проходил по тому же делу и, по версии следствия, поделил с сослуживцами вознаграждение от Смычковского, однако признал вину, дал подробные показания на других офицеров, получил сравнительно мягкое наказание в 5,5 года колонии и уже освободился по УДО. Никандров выступил на процессе экс-сослуживцев в закрытом режиме.

Другим ценным для обвинения свидетелем был приятель Смычковского Нурдин Тугуз (по прозвищу Вася Адыгеец) — по версии следствия, он контактировал с Шакро Молодым, участвовал в сборе средств для сотрудников СКР и видел их передачу. В суде Тугуз не признал существенную часть своих показаний, данных в ходе следствия.

Шакро также выступил на процессе по видеосвязи из колонии в Краснодарском крае: криминальный авторитет осужден за перестрелку на Рочдельской. Он заявил, что никакого отношения к этому делу не имеет и обвиняемых не знает. При этом на допросе в ФСБ он упомянул, что в мае 2016 года встречался с Кочуйковым в здании управления СК по ЦАО столицы, куда его доставили на следственные действия. Но как именно Калашов, находившийся тогда на свободе, добился встречи с подручным в здании с жестким пропускным режимом, он не рассказал.

Наряду со свидетельскими показаниями вину обвиняемых, по версии следствия, должны доказывать многочисленные записи прослушки, установленной дома и на работе у следователей.

В чем еще обвиняют следователей

В деле, которое сейчас заканчивает слушать Мосгорсуд, два эпизода, второй касается лично генерала Дрыманова: по версии следствия, он получил взятку от собственного заместителя генерала Дениса Никандрова. За покровительство по службе тот передал начальнику банковскую карту латвийского банка с суммой порядка €10 тыс., сообщил пин-код от нее, а также подарил iPhone с установленным на нем банковским приложением для управления карточкой.

Еще один эпизод дела, связанный с экс-полковником Максименко, уже рассмотрен. Речь о второй взятке, переданной офицерам за освобождение Кочуйкова, — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова. По версии следствия, с которой согласился суд, за деньги, которые Максименко разделил с двумя заместителями и отставным полковником МВД Евгением Суржиковым, он должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Итальянца. Максименко получил 13 лет строгого режима.