СМИ выявили 140 повторяющихся имен понятых в наркотических делах в Москве

Рекордное число регулярно свидетельствующих понятых в документах Мосгорсуда — 18 человек — журналисты выявили в Западном административном округе. В январе ГУ МВД по Москве начало проверку данных о найме понятых через Telegram

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В части дел по наркотическим статьям в Москве регулярно свидетельствовали одни и те же понятые — знакомые оперативников, наркозависимые или ранее судимые, сообщается в материале журналистов «Важных историй» и «Медузы».

Журналисты выгрузили с сайта Мосгорсуда 56 860 документов по 12 так называемым наркотическим статьям (228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233, 234) Уголовного кодекса и проверили имена всех понятых, чьи имена есть в опубликованных решениях судов. При этом они выписывали даты, районы, обстоятельства, суды, отделы полиции и их сотрудников, следователей, прокуроров, адвокатов и судей, а затем изучали связи понятых с сотрудниками полиции.

В результате в документах московских судов журналисты обнаружили 142 человека, которых полицейские неоднократно привлекали к делам в качестве независимых понятых, следует из публикации.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Рекордное число «штатных» понятых — 18 человек — обнаружили в связи с УВД по Западному административному округу (ЗАО), сотрудники которого задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. После скандала президент Владимир Путин снял с должности главу этого УВД Андрея Пучкова, а пятерых его бывших подчиненных сейчас судят за превышение должностных полномочий, фабрикацию доказательств по уголовному делу и незаконное хранение наркотиков.