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СМИ выявили 140 повторяющихся имен понятых в наркотических делах в Москве

Рекордное число регулярно свидетельствующих понятых в документах Мосгорсуда — 18 человек — журналисты выявили в Западном административном округе. В январе ГУ МВД по Москве начало проверку данных о найме понятых через Telegram
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В части дел по наркотическим статьям в Москве регулярно свидетельствовали одни и те же понятые — знакомые оперативников, наркозависимые или ранее судимые, сообщается в материале журналистов «Важных историй» и «Медузы».

Журналисты выгрузили с сайта Мосгорсуда 56 860 документов по 12 так называемым наркотическим статьям (228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233, 234) Уголовного кодекса и проверили имена всех понятых, чьи имена есть в опубликованных решениях судов. При этом они выписывали даты, районы, обстоятельства, суды, отделы полиции и их сотрудников, следователей, прокуроров, адвокатов и судей, а затем изучали связи понятых с сотрудниками полиции.

В результате в документах московских судов журналисты обнаружили 142 человека, которых полицейские неоднократно привлекали к делам в качестве независимых понятых, следует из публикации.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Рекордное число «штатных» понятых — 18 человек — обнаружили в связи с УВД по Западному административному округу (ЗАО), сотрудники которого задержали журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. После скандала президент Владимир Путин снял с должности главу этого УВД Андрея Пучкова, а пятерых его бывших подчиненных сейчас судят за превышение должностных полномочий, фабрикацию доказательств по уголовному делу и незаконное хранение наркотиков.

На Петровке начали проверку после публикаций о понятых через чат Telegram
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Еще 13 повторяющихся имен понятых журналисты связали с УВД по Восточному административному округу (ВАО). Один из них, судя по текстам приговоров и апелляционных постановлений, четырежды был понятым, дважды — закупщиком и один раз условно осужден на три года за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, говорится в публикации.

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«Медуза» и «Важные истории» отмечают, что в рассмотренных делах на подозрительных понятых не раз обращала внимание сторона защиты, однако судьи в таких случаях не раз объявляли, что ее мнение ничем не подтверждено и поводов сомневаться в показаниях свидетелей нет. «Даже в том небольшом объеме судебных документов с оставленными в тексте фамилиями понятых и закупщиков мы обнаружили минимум 38 случаев, когда судьи видели понятых не впервые, но никак на это не реагировали», — утверждают авторы статьи.

Почти все понятые отказались говорить с журналистами. Один из согласившихся — Илья Орел, который, по данным изданий, как минимум шесть раз был понятым по просьбе сотрудников службы по ВАО УФСКН и УВД по ВАО. Он сказал, что не считает, сколько раз был понятым, назвав это «жизненными делами, которые ежедневно окутывают», и при этом ни с кем из оперативников лично не знаком.

Прокуратура запросила данные по понятым в делах о наркотиках МВД Москвы
Общество

Наркотические дела — одни из самых массовых в России: в 2018 и первой половине 2019 года по ним проходили почти по 14% всех осужденных (больше только за кражи). После случая с журналистом Голуновым глава государства поручил силовым ведомствам проанализировать практику по таким делам, свой анализ обещали провести и в Госдуме. Генпрокуратура запросила у управления МВД по ЗАО Москвы данные обо всех понятых и закупщиках, участвовавших в расследованиях по делам по ст. 228 и 228.1 Уголовного кодекса, говорил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

При этом тогда же, в ходе прямой линии в июне 2019 года, президент исключил либерализацию наказания за незаконный оборот наркотиков. «У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров, более того, от всего количества тюремного населения 26% сидельцев — это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Нужно ли либерализовать это сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика», — заключил Путин.

В минувшем январе ГУ МВД по Москве начало проверку информации о найме понятых через чат в мессенджере Telegram, об этом сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, речь шла о закрытом чате, с помощью которого сотрудники МВД предположительно нанимали понятых среди студентов и других желающих подзаработать.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Любовь Порываева
Москва наркотики
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