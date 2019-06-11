Прокуратура запросила данные по понятым в делах о наркотиках МВД Москвы

Генпрокуратура запросила у управления МВД по Западному административному округу Москвы данные обо всех понятых и закупщиках, участвовавших в расследованиях, связанных с наркотиками. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин.

«Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях в УВД по ЗАО по делам по ст. 228 и 228.1 УК РФ», — сообщил Бадамшин.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры и МВД России по Москве.

В ст. 228 УК РФ речь идет о незаконных приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических веществ. Спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, интересы которого представляет Бадамшин, также задержали 6 июня в рамках этой статьи. Ему вменяется ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Наказание по ней предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Полиция сообщала, что при себе у Голунова были запрещенные вещества, еще несколько свертков и весы позднее, как заявляли правоохранительные органы, нашли при обыске в его квартире. Никулинский районный суд 8 июня поместил журналиста под домашний арест на два месяца.