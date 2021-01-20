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На Петровке начали проверку после публикаций о понятых через чат Telegram

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Проверкой информации о найме понятых через закрытый чат в мессенджере Telegram занялось Главное управление МВД по Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Факты, указанные в публикации, будут тщательно проверены. Действиям сотрудников будет дана правовая оценка», — сообщил представитель МВД.

Ранее газета написала о существовании закрытого Telegram-чата, с помощью которого сотрудники МВД предположительно нанимают понятых для участия в следственных действиях.

Их искали среди студентов и других желающих подзаработать. Администраторы чата уже стерли его содержимое, сообщил источник издания.

«При этом, пытаясь вычислить канал утечки информации, они сами раскрывают подробности своего сотрудничества с предположительными полицейскими. Например, выезд на оперативное мероприятие на внутреннем сленге называется «съездить на экзамен», а перевод денег за работу — «получить зачет», — сообщила газета.

На вопрос одного из участников чата, были ли в нем понятые по делу Ивана Голунова Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов, последовал ответ: «Их уже отчислили».

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