В Думе пообещали проанализировать применение «антинаркотической» статьи

В Госдуме проанализируют применение «антинаркотической» ст. 228 УК РФ. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Думы.

«Мы проведем анализ правоприменительной практики по ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ) и сделаем это, не откладывая в долгий ящик», — сказал Володин.

Он уточнил, что соответствующие поручения 19 июня будут даны председателям думских комитетов по безопасности и противодействию коррупции и госстроительству и законодательству Василию Пискареву и Павлу Крашенинникову.

Володин отметил, что действующее законодательство регулирует возможность ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Вопрос правоприменения данной статьи также нуждается в анализе, уточнил председатель Госдумы.