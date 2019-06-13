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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,48%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,51%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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В Думе пообещали проанализировать применение «антинаркотической» статьи

В Госдуме проанализируют применение «антинаркотической» ст. 228 УК РФ. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Думы.

«Мы проведем анализ правоприменительной практики по ст. 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ) и сделаем это, не откладывая в долгий ящик», — сказал Володин.

Он уточнил, что соответствующие поручения 19 июня будут даны председателям думских комитетов по безопасности и противодействию коррупции и госстроительству и законодательству Василию Пискареву и Павлу Крашенинникову.

Общество
Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»

Володин отметил, что действующее законодательство регулирует возможность ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Вопрос правоприменения данной статьи также нуждается в анализе, уточнил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение депутатов Госдумы об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если она поступит. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы», — сказал Песков.

Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Ранее 13 июня академик РАН Андрей Воробьев направил обращение Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть все уголовные дела, которые были заведены в России по так называемым «наркотическим статьям» — по ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ.

Дискуссия о данных статьях началась на фоне ситуации с преследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он был задержан в Москве 6 июня. По утверждению сотрудников полиции, у него при себе и дома были обнаружены запрещенные вещества. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подкинули. Его поместили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, однако спустя несколько дней журналиста отпустили «в связи с непричастностью к совершенному преступлению».

Теги: Вячеслав Володин, УК РФ, Госдума
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Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»
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