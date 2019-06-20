Путин исключил либерализацию наркотической статьи Уголовного кодекса

Если смягчить наказание по этой статье или полностью декриминализировать ее, наркотики станут большой угрозой для страны и для всей нации, уверен глава государства

Президент Владимир Путин считает угрозой для России либерализацию наказания за незаконный оборот наркотиков. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

«У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров, более того, от всего количества тюремного населения 26% сидельцев — это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Нужно ли либерализовать это сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика», — заключил глава государства.

Никакой либерализации быть не может в этой области, уверен президент: если человек незаконно хранит, перевозит, транспортирует, распространяет небольшие дозы наркотиков, нужно нести за это ответственность.