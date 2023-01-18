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Англиканская церковь определила, как будет благославлять ЛГБТ-пары

Англиканская церковь отказалась венчать однополые пары, но предложит им другой ритуал
Епископы агликанской церкви спустя шесть лет дебатов договорились о том, как будут благославлять однополые пары. Они по-прежнему не смогут венчаться, но смогут провести иной обряд в церкви, если найдут согласного на это священника
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Англиканская церковь решила не проводить обряд венчания для однополых пар, однако решила, что такие союзы смогут получить благословение церкви, говорится в сообщении на сайте церкви. Религиозная организация изложила, как она видит эти ритуалы.

«Формальное учение англиканской церкви, изложенное в канонах и утвержденных литургиях, о том, что брак — это святой союз, который заключается между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь, не изменится», — говорится в сообщении.

Однако однополые пары смогут рассчитывать на организацию службы, во время которой будут прочтены «молитвы посвящения, благодарения или Божьего благословения».

Благословение гражданских однополых браков будет добровольным для духовенства, что позволит тем, кто выступает против таких браков с богословской точки зрения, отказаться от проведения обряда. Предложение, одобренное епископами на этой неделе, будет представлено руководящему Генеральному Синоду церкви, который соберется в следующем месяце в Лондоне.

Внутрицерковная дискуссия об однополых браках и венчании в церкви шла с 2017 года, говорится на сайте церкви. Предложения, которые епископы согласовали, были разработаны по следам конференции англиканских епископов со всего мира, которая состоялась в прошлом году.

«В время той дискуссии архиепископ Кентерберийский ясно дал понять, что большинство церквей англиканской общины продолжают поддерживать традиционное учение о браке, но некоторые уже пришли к другому взгляду на сексуальность человека «после долгих молитв, глубокого изучения и размышлений о браке и понимания человеческой природы», — говорится в сообщении

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Епископы англиканской церкви также планируют опубликовать письмо, в котором они принесут свои извинения ЛГБТ-сообществу «за долгие годы отвержения» и враждебности церкви по отношению к ним. Церковь пообещала опубликовать более подробную информацию об обряде для однополых пар 20 января.

Закон о легализации однополых браков действует в Британии с 2013 года, после одобрения парламентом его подписала королева Елизавета II. Самой первой страной, легализовавшей однополые браки, стали Нидерланды. Это произошло в 2001 году. С тех пор во множестве европейских стран — во Франции, Дании, Испании, Германии, Швейцарии, Австрии и др., — были приняты соответствующие законы. В Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Словакии, Словении, Ховатии, Чехии и Венгрии такие браки запрещены.

В США в 2015 году Верховный суд страны обязал власти всех штатов регистрировать однополые браки, а также признавать такие браки, если они заключены в других юрисдикциях. До этого момента однополые браки были легализованы в 35 из 50 штатов. В 2022 году президент Джо Байден подписал федеральный закон, который гарантирует право на брак однополым парам. Новый закон сделал недействительным Defense of Marriage Act 1996, в котором говорится, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

Аналогичное положение закреплено сейчас в Конституции России. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин также подписал закон, который вводит ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Кроме того, ужесточается наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

В 2018 году двое россиян, Павел Стоцко и Евгений Войцеховский рассказали телеканалу «Дождь» (признан иноагентом), что заключили однополый брак в Копенгагене, после чего смогли получить в МФЦ штампы о признании их брака в России. В столичном МФЦ информацию о регистрации брака опровергли, отметив, что этим занимается только загс. Мужчины в ответ пояснили, что речь идет не о регистрации, а о признании союза, заключенного в другой стране. Полиция завела против мужчин административное дело. Позднее правозащитники сообщили, что им удалось выехать из страны.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
англиканская церковь однополые браки ЛГБТ молитвы
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