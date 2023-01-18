В Тюмени пара попросила суд о разводе из-за смены пола супругом

В Тюмени прокурор подал иск в суд о разводе пары из-за смены пола одним из супругов

Центральный районный суд Тюмени рассматривает иск прокурора о признании недействительным брака из-за того, что один из супругов сменил пол, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области в телеграм-канале.

«Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации г. Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное заявление было удовлетворено», — сказано в сообщении.

Суд принял иск к производству, говорится в сообщении.

Местный портал 72.ru указывает, что у пары нет детей.

Ранее в январе в Тюмени расторгли брак, который продлился два дня. Как сообщала пресс-служба судов региона, заявление о разводе подала 42-летняя женщина, решение она мотивировала наличием «непреодолимых разногласий во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью». Ее 44-летний муж был не согласен с расторжением брака и уклонился от подачи совместного заявления в суд. Брак расторг мировой суд.