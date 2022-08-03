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Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых браков

Зеленский поручил премьеру рассмотреть вопрос легализации однополых браков на Украине
Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков и поручил рассмотреть такую возможность. Он напомнил, что по Конституции брак основан на согласии мужчины и женщины, а в условиях военного положения ее менять нельзя
Фото: Lee Jin-man / AP
Фото: Lee Jin-man / AP

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков в стране. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, набравшую необходимые 25 тыс. голосов граждан.

В своем ответе Зеленский подчеркнул, что «уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан», и указал, что права и свободы, закрепленные в Конституции Украины, распространяются на каждого гражданина.

Президент отметил, что украинское правительство уже работало над вариантами решений «относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».

В то же время Зеленский напомнил, что, согласно ст. 51 Основного закона страны, брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного времени или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена.

На Украине рассмотрят петицию о легализации однополых браков
Политика
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Военное положение на всей территории Украины ввели рано утром 24 февраля сразу после начала Россией военной спецоперации. Власти неоднократно продлевали его действие, в последний раз — до 23 августа.

Петиция была обнародована в начале июня; ее автор отмечала, что
«каждый день может стать последним и призвала дать возможность людям одного пола создавать семью и иметь официальный документ, который это подтвердит.

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Как отмечает NV.ua, однополые пары на Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно воспитывать детей и владеть имуществом или наследовать имущество партнеров. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей; у партнеров нет права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если один из них утратит трудоспособность.

Однополые браки разрешены в большинстве стран Западной Европы, (среди тех, кто не легализовал такие союзы, — Италия и Лихтенштейн). Большинство стран Центральной и Восточной Европы не готовы их разрешить, отмечает AP.

В Госдуму внесли проект о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений»
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Российские власти утверждают, что в стране легализация однополых союзов невозможна, ссылаясь на Конституцию. В 2020 году в Основной закон по предложению президента Владимира Путина включили положение, что брак является союзом между мужчиной и женщиной; ее утвердили по итогам голосования.

В том же году Путин заверял, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам». Тем не менее, этим летом в Госдуму внесли законопроект, который запрещает пропаганду «отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений» не только среди детей, но и среди взрослых.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
однополые браки Украина Владимир Зеленский Конституция военное положение петиция
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