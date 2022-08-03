Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых браков

Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков и поручил рассмотреть такую возможность. Он напомнил, что по Конституции брак основан на согласии мужчины и женщины, а в условиях военного положения ее менять нельзя

Фото: Lee Jin-man / AP

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков в стране. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, набравшую необходимые 25 тыс. голосов граждан.

В своем ответе Зеленский подчеркнул, что «уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан», и указал, что права и свободы, закрепленные в Конституции Украины, распространяются на каждого гражданина.

Президент отметил, что украинское правительство уже работало над вариантами решений «относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».

В то же время Зеленский напомнил, что, согласно ст. 51 Основного закона страны, брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного времени или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена.

Военное положение на всей территории Украины ввели рано утром 24 февраля сразу после начала Россией военной спецоперации. Власти неоднократно продлевали его действие, в последний раз — до 23 августа.

Петиция была обнародована в начале июня; ее автор отмечала, что

«каждый день может стать последним и призвала дать возможность людям одного пола создавать семью и иметь официальный документ, который это подтвердит.

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Как отмечает NV.ua, однополые пары на Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно воспитывать детей и владеть имуществом или наследовать имущество партнеров. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей; у партнеров нет права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если один из них утратит трудоспособность.

Однополые браки разрешены в большинстве стран Западной Европы, (среди тех, кто не легализовал такие союзы, — Италия и Лихтенштейн). Большинство стран Центральной и Восточной Европы не готовы их разрешить, отмечает AP.

Российские власти утверждают, что в стране легализация однополых союзов невозможна, ссылаясь на Конституцию. В 2020 году в Основной закон по предложению президента Владимира Путина включили положение, что брак является союзом между мужчиной и женщиной; ее утвердили по итогам голосования.

В том же году Путин заверял, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам». Тем не менее, этим летом в Госдуму внесли законопроект, который запрещает пропаганду «отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений» не только среди детей, но и среди взрослых.