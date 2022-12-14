Джо Байден подписал закон о признании однополых браков

Президент США Джо Байден подписал закон, разрешающий однополые браки и браки между представителями разных рас. В своей речи на церемонии подписания Байден упомянул баскетболистку Бриттани Грайнер, являющуюся открытой лесбиянкой

Президент США подписал Respect for Marriage Act, гарантирующий право однополых браков в стране. Церемонию подписания транслировал телеканал CNN.

Церемония подписания закона состоялась на лужайке Белого дома. Байден поблагодарил членов конгресса, участвовавших в разработке документа. Он добавил, что закон также признает межрасовые браки, которые были запрещены в определенный период американской истории во времена сегрегации.

Новый закон делает недействительным Defense of Marriage Act 1996, в котором говорится, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной». Аналогичная статья есть в новой редакции Конституции России.

Текст нового документа опубликован на сайте конгресса. Как отмечает CNN, закон разработала Демократическая партия, однако его поддержали 39 республиканцев в палате представителей и 12 в сенате.

В своем выступлении при подписании закона Байден также упомянул баскетболистки Бриттани Грайнер, которую ранее обменяли на Виктора Бута. Бут был осужден в США за торговлю оружием, а Грайнер осудили в России за контрабанду наркотиков. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что Бута и Грайнер помиловали, поэтому они не будут отбывать остаток срока наказания. Бут прилетел в Москву 9 декабря.

По словам Байдена, его первый звонок с Грайнер состоялся в Белом доме в присутствии близких спортсменки. «Мы были вместе в Овальном кабинете. Мы слышали по телефону голос Бриттни, когда она была освобождена», — отметил президент. Грайнер является открытой лесбиянкой.