В столичном МФЦ назвали ложными данные о признании однополого брака

В многофункциональном центре (МФЦ) Москвы назвали ложной информацию о регистрации однополого брака.

«Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется», — указывается в сообщении.

Ранее Евгений Войцеховский и Павел Стоцко сообщили РБК, что в столичном МФЦ им поставили штампы в паспорт о заключении брака.

По словам Стоцко, у работника МФЦ «не дрогнул ни один мускул на лице». Как рассказали собеседники РБК, брак был заключен в Дании с соблюдением законодательств королевства. Они предоставили РБК фотографию свидетельства о браке, в котором указано, что брак зарегистрирован 4 января 2018 года за № 48805F48. Затем свидетельство заверили в МИД Дании.

После этого свидетельство было переведено на русский язык и заверено у нотариуса Люберецкого нотариального округа. В МФЦ сведения о браке Войцеховского и Стоцко внесли в реестр за номером 169.

Также собеседники предоставили РБК фотографии своих паспортов, на 14-й странице которых в графе «Зарегистрирован брак с гр». указаны фамилии Стоцко и Войцеховского соответственно.

«Если вносятся данные о браке в акты гражданского состояния в паспорте, то брак следовательно признан российским государством», — сообщил РБК адвокат «Совет столичных адвокатов» Дмитрий Чипчиу.

Единоросс Виталий Милонов в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что регистрация однополого брака в московском МФЦ - «это или преступная халатность, либо злой умысел».

«Наверно, работница МФЦ не разобралась в бумагах, поставили закорючку не там и влепили им по ошибке штамп», - сказал Милонов. По его словам, однополый брак не имеет юридической силы.

Милонов предложил провести проверку в МФЦ и уволить сотрудника, который зарегистрировал однополый брак, «если человек не раскается». Стоцко и Войцеховского депутат посоветовал «проверить на опасные заболевания» и «выгнать из страны».