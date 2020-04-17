Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу

Юридическая фирма Squire Patton Boggs отвергла свою причастность к сносу памятника маршалу Коневу в Праге. Ранее компанию упомянул в этом контексте посол России в США Анатолий Антонов

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Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом говорится в официальном ответе компании, поступившем в РБК.

«В прессе был поднят вопрос о том, играла ли Squire Patton Boggs какую-либо роль в недавнем решении чешских властей в отношении памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Ни наша фирма, ни наши адвокаты не выступали за или против каких-либо решений, касающихся памятника. Любые решения такого рода принимались исключительно соответствующими чешскими правительственными органами», — заявили в компании.

Компания Squire Patton Boggs была упомянута в ответах российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопросы СМИ. Он 15 апреля заявил, что посольство выясняет, какую роль Squire Patton Boggs играла в сносе памятника. Антонов уточнил тогда, что Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием решения о сносе памятника. Посол уточнил, что эта информация была получена от противников ликвидации монумента. На обращения посольства офис фирмы в Вашингтоне не ответил, добавил Антонов.



«По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — отметил посол.

Пражские власти 3 апреля сняли с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который 9 мая 1980 года был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. Демонтировать памятник городской совет решил еще в сентябре прошлого года, скульптуру сначала переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.