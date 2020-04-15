Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

Американская компания Squire Patton Boggs готовила доклад, в котором обосновала решение о демонтаже монумента. На запрос посольства России компания не ответила

Фото: Ondrej Deml / CTK Photo / Global Look Press

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью СМИ, его ответы опубликованы на странице посольства в Facebook.

По его словам, Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием решения о сносе памятника, эта информация была получена от противников ликвидации монумента. На обращения посольства офис фирмы в Вашингтоне не ответил, добавил Антонов.

«По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — отметил посол.

Он также рассказал о том, что в американских СМИ тема сноса советских памятников не получает должного освещения. «Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ Америки и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии. Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден Орденом «Легион Почета» США. Войска под его командованием освобождали Аушвиц. Один из американских послов в Европе в январе уже приписал данную заслугу армии США», — рассказал Антонов.