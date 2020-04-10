МИД Чехии осудил уголовное дело в России за снос памятника Коневу в Праге

В ответ на заявления Москвы о недопустимости сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, Чехия напомнила о судьбе мемориалов чешским военным, установленным в России

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Демонтаж и перемещение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу не противоречит договору Чехии и России о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, говорится в заявлении чешского МИД, опубликованного на сайте посольства Чешской республики в Москве.

В Праге рассчитывают, что после демонтажа «обращение с памятником будет достойным». Вместе с тем МИД напомнил Москве о многолетних переговорах об обновлении военных мемориалов павшим чехословацким военным.

«Хочется напомнить российской стороне, что в то время, как Чешская Республика на своей территории надлежащим образом содержит 4 224 военных захоронений, мемориалов и памятников <...> на территории Российской Федерации до сих пор не удалось, не смотря на многолетние переговоры на уровне местного самоуправления, разрешить вопрос обновления военных памятников павшим чехословацким легионерам в Самаре, Новокуйбышевске — Липягах и других местах», — говорится в сообщении дипведомства.

Памятник Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала по решению местных властей 3 апреля. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру планировали переместить в хранилище, а затем она должна была стать частью экспозиции Музея памяти XX века.