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МИД Чехии осудил уголовное дело в России за снос памятника Коневу в Праге

В ответ на заявления Москвы о недопустимости сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, Чехия напомнила о судьбе мемориалов чешским военным, установленным в России
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Демонтаж и перемещение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу не противоречит договору Чехии и России о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, говорится в заявлении чешского МИД, опубликованного на сайте посольства Чешской республики в Москве.

В Праге рассчитывают, что после демонтажа «обращение с памятником будет достойным». Вместе с тем МИД напомнил Москве о многолетних переговорах об обновлении военных мемориалов павшим чехословацким военным.

«Хочется напомнить российской стороне, что в то время, как Чешская Республика на своей территории надлежащим образом содержит 4 224 военных захоронений, мемориалов и памятников <...> на территории Российской Федерации до сих пор не удалось, не смотря на многолетние переговоры на уровне местного самоуправления, разрешить вопрос обновления военных памятников павшим чехословацким легионерам в Самаре, Новокуйбышевске — Липягах и других местах», — говорится в сообщении дипведомства.

Памятник Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала по решению местных властей 3 апреля. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру планировали переместить в хранилище, а затем она должна была стать частью экспозиции Музея памяти XX века.

Москва выразила протест из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге
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Действия пражских властей вызвали возмущение Москвы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч.3 ст.354.1 УК). Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала демонтаж статуи «преступлением», а также сообщила, что посла Чехии в Москве призвали соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Комментировал инцидент и Кремль: пресс-секретарь президента России говорил, что Москва считает необходимым восстановить памятник.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу отправил письмо чешским военным с просьбой передать снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу в Россию, однако чешские военные указали, что к демонтажу памятника Коневу они отношения не имеют, так как решение это принимали власти муниципального района.

Зявления Москвы в Праге истолковали как попытки вмешательства во внутренние дела Чехии, говорится в заявлении посольства. Если Москва продолжит «такого рода конфронтационные заявления и действия», это будет «расцениваться как доказательство того, что российская сторона утратила интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами», заключили в дипмиссии.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов в мае 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности   в 1980 году. В августе 2018 года муниципальные власти Праги решили изменить табличку на памятнике, указав как информацию о причастности маршала к освобождению чешской столицы от нацистов, так и к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году. В сентябре 2019-го совет депутатов городского округа, где размещен памятник, все же решил переместить его в музей.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Чехия, Россия, Иван Конев
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